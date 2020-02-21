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Фотофакт

Культурно-историческая ценность

Троллейбусный маршрут №5: есть сложности

Светлана Вьюниченко
6 февраля 2020 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В местных СМИ появилась информация о том, что восстановление троллейбусного маршрута №5 вновь откладывается на неопределенное время. Вадим Лях назвал это преувеличением. Хотя сложности с проектом действительно возникли.

Как оказалось, все договоренности остаются в силе. Но сроки их реализации немного сдвигаются. Поскольку желающих участвовать в тендере не нашлось. 

- Тендерную документацию по запуску троллейбусного маршрута готовил Европейский инвестиционный банк. Среди требований к фирмам-претендентам  было условие о том, что они должны иметь опыт в закупке троллейбусов. Это очень специфичный транспорт. Коммерческие предприятия троллейбусы не покупают. Поэтому они и не смогли выйти на тендерные торги, - объяснил ситуацию мэр.

По его словам сейчас руководство города и представители ЕИБ обсуждают, как выйти из сложившейся ситуации. Возможно, тендер разобьют на две части. Один будет касаться закупки троллейбусов, второй - строительных работ. Тогда в первом случае в нем могли бы принять участие и коммунальные предприятия. Еще один вариант - убрать из требований к участникам норму, мешающую провести торги. 

Какой путь будет выбран, пока неясно. Но градоначальник уверен в реализации проекта.

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Комментарии к статье «Троллейбусный маршрут №5: есть сложности»

В местных СМИ появилась информация о том, что восстановление троллейбусного маршрута №5 вновь откладывается на неопределенное время. Вадим Лях назвал это преувеличением. Хотя сложности с проектом действительно возникли.

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