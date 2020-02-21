Троллейбусный маршрут №5: есть сложности

В местных СМИ появилась информация о том, что восстановление троллейбусного маршрута №5 вновь откладывается на неопределенное время. Вадим Лях назвал это преувеличением. Хотя сложности с проектом действительно возникли.

Как оказалось, все договоренности остаются в силе. Но сроки их реализации немного сдвигаются. Поскольку желающих участвовать в тендере не нашлось.

- Тендерную документацию по запуску троллейбусного маршрута готовил Европейский инвестиционный банк. Среди требований к фирмам-претендентам было условие о том, что они должны иметь опыт в закупке троллейбусов. Это очень специфичный транспорт. Коммерческие предприятия троллейбусы не покупают. Поэтому они и не смогли выйти на тендерные торги, - объяснил ситуацию мэр.

По его словам сейчас руководство города и представители ЕИБ обсуждают, как выйти из сложившейся ситуации. Возможно, тендер разобьют на две части. Один будет касаться закупки троллейбусов, второй - строительных работ. Тогда в первом случае в нем могли бы принять участие и коммунальные предприятия. Еще один вариант - убрать из требований к участникам норму, мешающую провести торги.

Какой путь будет выбран, пока неясно. Но градоначальник уверен в реализации проекта.