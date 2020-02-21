Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы

Проблема нехватки баков для твердых бытовых отходов стоит в Славянске очень остро. Об очередном ее проявлении заявили жители ул. Николая Гайворонского. Несмотря на то, что люди исправно платят за вывоз мусора, избавиться от него они не могут из-за отсутствия контейнеров.

В КАТП общую ситуацию объясняют катастрофической нехваткой баков. Пластиковые контейнеры давно стали объектом для «развлечений» вандалов. Да и металлические емкости выходят из строя.

На пресс-конференции 4 февраля городской голова Вадим Лях рассказал, что Славянск направил заявку на 5 млн грн в областной департамент экологии. Если деньги будут выделены, их используют на закупку контейнеров. В противном случае, город продолжит приобретать их в меру сил за свой счет.

Однако градоначальник считает недостаточное количество баков лишь одной из составляющих проблемы. По его мнению, не стоит снимать вины с руководства КАТП.

- Да, контейнеров не хватает. Но это не значит, что нужно сидеть, сложа руки. Следует просто искать выход. Например, увеличить количество рейсов. Но предприятие ни разу не обратилось с просьбой выделить средства на дополнительное топливо. Легче всего предъявлять руководству города претензии и ничего не делать, - говорит мэр.

По его словам, из этого будут сделаны оргвыводы, поскольку «неприкасаемых» коммунальных предприятий нет и быть не может».

Отметим, что руководитель КАТП, депутат горсовета Константин Водопьянов входит в группу ОПЗЖ в Славянском городском совете. Поэтому ситуация может быть как желанием решить проблему, так и этапом местной политической борьбы.