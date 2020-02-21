«Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги

По его словам, на сегодня есть принципиальная договоренность по данному вопросу.

- Я встречался с юристом «Укрпрофздравницы» и управляющим всеми курортами, которые в нее входят. Они настроены очень позитивно. Наконец с той стороны есть понимание - без города со Славкурортом им не справится, - говорит градоначальник.

На каких условиях Славянск может получить здравницу, пока неясно. Детально этот вопрос будет обсуждаться в Киеве на следующей неделе. Но город готов принять курорт единым комплексом - с землей, озерами и всеми постройками.

- Скорее всего, нам отдадут его за долги. Их накоплено 48 млн. Может быть, придется еще что-то доплатить. Но это приемлемая цена. Буду встречаться с депутатами. Уверен - город на такое предложение пойдет, - считает Вадим Лях.

В случае позитивного решения процедура передачи растянется минимум на полгода. Но как только консенсус будет достигнут, город поставит на «Славкурорт» своего начальника. Это сделает невозможным вырезку предприятия на металл.

Сейчас этот процесс, по словам местных жителей «идет полным ходом» и лишь усилился после того, как из санатория «Юбилейный» выехали военные. 3 февраля неравнодушные жители мкр-на Славкурорт собрались на митинг, чтобы донести до властей и прессы свое возмущение происходящим.

- Получив курорт в собственность, мы сможем двигаться дальше. У нас есть план его развития. Будем писать проекты, подавать их на конкурсы. Возможно, потом, если ДонОГА проявит желание, отдадим санатории в областную собственность. Главное сейчас - довести процесс до конца, - считает мэр.

Что касается долгов, то лишь по зарплате ДП СКРЦ «Славянский курорт» задолжал 4 млн грн. Эту сумму, говорит градоначальник, нужно погасить в первую очередь. Остальные задолженности, в том числе, 3,7 млн за воду, 2,95 млн за электроэнергию, 10 млн за газ, более 18 млн различных налогов можно будет реструктуризировать и выплачивать на протяжении нескольких лет.

Главное, что дело сдвинулось с мертвой точки. Мэр уверяет, что 2020 год станет переломным в деле возвращения былой славы славянского курорта.