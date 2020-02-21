В Славянске пять школ закрыли на карантин

Со вторника, 4 февраля, четыре славянские школы - №№4, 6, 14, 18 - находятся на карантине. Как рассказал начальник гороо Игорь Рублевский, в этих учебных заведениях эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 25-30%.

С четверга, 6 февраля, карантин объявлен в УВК №1, расположенном в мкр-не Семеновка. Там эпидпорог превышен на 28%. Остальные учебные заведения продолжают работу.

По словам замначальника гороо Марины Хохловой, мониторинг ситуации ведется ежедневно. Динамика пока довольно обнадеживающая. Хотя шесть учебных заведений находятся «на грани».

Тем не менее, уйдут ли на карантин остальные учебные заведения города, на сегодняшний день неясно. Также неизвестно, когда школьники смогут приступить к занятиям. Карантин объявлен «до нормализации ситуации по гриппу и ОРВИ».

В свою очередь, учителя отмечают, что на занятиях отсутствует довольно много детей. Но не все они попадают в статистику, даже если действительно заболели. Причина проста - школьники не обратились к врачу. Поэтому администрация учебных заведений и гороо настоятельно рекомендуют ставить в известность семейного доктора в случае заболевания ребенка. Это позволит получить более полную картину по эпидситуации.

В свою очередь, начальник городского отдела здравооохранения Елена Джим сообщает, что в целом по Славянску рост заболеваемости находится «на сезонном уровне», даже среди детей.