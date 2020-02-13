Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием

|13 февраля 2020
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Старинное здание в переулке Учительском не станет латвийским консульством. По словам кандидата в почетные консулы республики Латвия Александра Павенко, предложенный городским руководством вариант разместить здесь дипломатический офис латвийская сторона не поддержала.
Напомним, что в этом году бывший дом купца Проскурякова планируется паспортизировать. Это легализирует его статус, как исторически ценного объекта, на государственном уровне. Сейчас здание передано в безоплатную аренду общественной организации "БФ "Славянская мечта". Отметим, что в таком формате сооружения передаются, как правило, с негласным условием - восстанавливать и содержать их будут пользователи.
Пока что здесь прошло несколько волонтерских субботников. О полноценном возвращении здания к жизни говорить рано. Для этого придется решить целый комплекс вопросов.
Положение дел лучше всего опишет пример конторы АО "Дзевульский & Лянге". В 2017 году здание передали общественникам из организации "Развитие инициатив". Здесь хотят оборудовать музей истории керамики. После проведенной активистами целевой информационной кампании финансировать проект восстановления согласился сейм Польши. Однако для того, чтобы деньги зашли в город, необходимо собрать все документы на здание, включая технический паспорт, историческую справку и оценку состояния. Сейчас документация практически готова, но на ее подготовку и поиск инвесторов ушло более 3 лет.
В особняке, расположенном в переулке Учительском, активисты планируют создать Центр активного развития, отвечающий требованиям инклюзивного пространства. Если предположить, что паспортизация пройдет без проволочек, а о разработке проекта восстановления и донорах общественники позаботятся заблаговременно, процесс подготовки может занять около года. Как получится в реальности, сказать не может никто.
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Комментарии к статье «Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием»
Старинное здание в переулке Учительском не станет латвийским консульством. По словам кандидата в почетные консулы республики Латвия Александра Павенко, предложенный городским руководством вариант разместить здесь дипломатический офис латвийская сторона не поддержала.