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Фотофакт

Неблагополучные участки

В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов

Светлана Вьюниченко
13 февраля 2020 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 11 февраля состоялось заседание территориальной избирательной комиссии (ТИК). На нем стало известно, что подписи, необходимые для отзыва депутатов городского совета, собраны.

Напомним, что в январе в городе прошло собрание «народной инициативы», инициировавшее процедуру отзыва шестерых местных народных избранников. В «черный список» попали Игорь Дубограй и Константин Бондаренко (фракция «Наш край»), Сергей Савченко и Игорь Жиров (БПП), Елена Коцарь и Николай Домбровский («Оппоблок»). На этом же собрании сформировали инициативную группу, которая должна была заниматься сбором подписей избирателей, необходимых для процедуры отзыва. 

Как именно она работала, осталось за кадром. Однако в скором времени в городе появились палатки ПП «Наш край», где активно шел сбор необходимых подписей. Однако - лишь за двух депутатов, являющихся членами партии. 

Тем не менее, на заседании ТИК выяснилось, что сбор подписей завершен в отношении всех вышеперечисленных местных избранников. Так, за отзыв Игоря Дубограя подписались 1160 избирателей, за Бондаренко - 1121, за Савченко - 1088, за Домбровского - 1084, за Коцарь - 1075, за Жирова - 1021.

Этого числа более, чем достаточно. Согласно законодательству, за отзыв депутата необходимо собрать столько же голосов, сколько было отдано за него на выборах. Поскольку в Славянске голосование шло на участках, количество голосов за каждого варьировалось от 300 до 600. 

Как рассказала председатель ТИК Антонина Шумакова, в комиссии была создана рабочая группа, которая займется проверкой персональных данных, предоставленных в подписных листах. На это законодательство отводит 20 дней. Когда проверка завершится, документы направят в руководящее ядро политических сил. Там и будет принято окончательное решение.

Отметим, что на заседании ТИК присутствовали трое из депутатов, попавших в список на отзыв. Комментируя происходящее, Игорь Жиров отметил, что является сторонником процедуры отзыва. Но лишь тогда, когда она происходит в соответствии с правовыми нормами. Игорь Дубограй, в свою очередь, сообщил, что в полиции уже имеется производство о фальсификации поступивших протоколов и пообещал информировать общественность о том, что будет происходить в дальнейшем. 

А вот городской голова Вадим Лях считает, что собрать более тысячи голосов славянцев довольно сложно. И даже если сбор подписей был инициирован политической силой, судя по количеству подписавшихся, это, по его мнению, действительно можно считать народной инициативой.

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Комментарии к статье «В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов»

В Славянске 11 февраля состоялось заседание территориальной избирательной комиссии (ТИК). На нем стало известно, что подписи, необходимые для отзыва депутатов городского совета, собраны.

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