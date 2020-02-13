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Фотофакт

Неблагополучные участки

Городская власть продолжит борьбу за ОТГ

Светлана Вьюниченко
13 февраля 2020 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На брифинге 11 февраля, комментируя результаты голосования, городской голова Вадим Лях рассказал, что не намерен опускать руки.

- Это предсказуемый результат, но он ни на что не влияет. По большому счету, такое письмо от депутатского корпуса - это акт доброй воли, а мы продолжим проводить свою линию, - говорит мэр.

Однако градоначальник заявил, что не понимает некоторых депутатов. Сначала они инициировали обсуждение. а потом сами же его провалили. 

- Позиция, которую мы услышали на сессии, это позиция Святогорска. Кто подумает о маленьких населенных пунктах? Пример Николаевской ОТГ наглядно показал, что первое время речь не идет об улучшении для присоединившихся членов громады. Сначала - это вопрос выживания. Например, мы 9 месяцев содержали николаевские школы и садики. Тогда у нас была такая возможность. Теперь ее может и не оказаться. Что же в этом случае будет с селами и поселками, - рассуждает Вадим Лях. 

По его словам, время на решение вопроса у Славянска еще имеется - до начала местной избирательной кампании. Если ничего не изменится, она стартует в июле. До этого времени руководство города намерено «достучаться до людей», живущих в селах. 

- Председатели поссоветов и сельсоветов, может, и хотели бы пересмотреть решение, но это будет странно выглядеть в глазах жителей - сначала агитировали за одно, и вдруг кардинально изменили позицию. Поэтому нужно говорить с людьми. Объяснять, как им придется добираться до врачей, до различных инстанций. Мы ведь можем проводить агитацию, - говорит Вадим Лях. 

Если хотя бы один из субъектов, де-факто входящих в Святогорскую ОТГ, отзовет свое решение, территориальную громаду придется «собирать» заново. Мэр Славянска не исключает такую возможность. Тем более, что Киев и область, по его словам, готовы сейчас прислушиваться к предложениям города.

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Комментарии к статье «Городская власть продолжит борьбу за ОТГ»

На брифинге 11 февраля, комментируя результаты голосования, городской голова Вадим Лях рассказал, что не намерен опускать руки.

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