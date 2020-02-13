Городская власть продолжит борьбу за ОТГ

- Это предсказуемый результат, но он ни на что не влияет. По большому счету, такое письмо от депутатского корпуса - это акт доброй воли, а мы продолжим проводить свою линию, - говорит мэр.

Однако градоначальник заявил, что не понимает некоторых депутатов. Сначала они инициировали обсуждение. а потом сами же его провалили.

- Позиция, которую мы услышали на сессии, это позиция Святогорска. Кто подумает о маленьких населенных пунктах? Пример Николаевской ОТГ наглядно показал, что первое время речь не идет об улучшении для присоединившихся членов громады. Сначала - это вопрос выживания. Например, мы 9 месяцев содержали николаевские школы и садики. Тогда у нас была такая возможность. Теперь ее может и не оказаться. Что же в этом случае будет с селами и поселками, - рассуждает Вадим Лях.

По его словам, время на решение вопроса у Славянска еще имеется - до начала местной избирательной кампании. Если ничего не изменится, она стартует в июле. До этого времени руководство города намерено «достучаться до людей», живущих в селах.

- Председатели поссоветов и сельсоветов, может, и хотели бы пересмотреть решение, но это будет странно выглядеть в глазах жителей - сначала агитировали за одно, и вдруг кардинально изменили позицию. Поэтому нужно говорить с людьми. Объяснять, как им придется добираться до врачей, до различных инстанций. Мы ведь можем проводить агитацию, - говорит Вадим Лях.

Если хотя бы один из субъектов, де-факто входящих в Святогорскую ОТГ, отзовет свое решение, территориальную громаду придется «собирать» заново. Мэр Славянска не исключает такую возможность. Тем более, что Киев и область, по его словам, готовы сейчас прислушиваться к предложениям города.