Кто должен заниматься сосульками

Зима, вступившая наконец в свои права, актуализировала обычные для этого сезона проблемы - посыпка дорог и сосульки. Как показала практика, управляющие компании посыпают тротуары только возле подведомственных домов. Дороги между ними остаются «ничейными».

Градоначальник рассказал, что о таком положении вещей знает и не в восторге от него. По его словам, городское руководство просило управителей пойти на встречу и немного расширить поле деятельности. Но отреагировали не все.

По идее, вся «ничейная» территория должна обслуживаться КП «Благоустрій». Однако в нем, говорит Вадим Лях, для этого не хватает сотрудников.

С сосульками, заверил мэр, дело обстоит проще. Каждый дом имеет своего балансодержателя. Он и должен ликвидировать опасность. Если этого не случиться, власти готовы применять штрафы.