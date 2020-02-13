Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году

|13 февраля 2020
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Разработанный в 2016-м проект реконструкции бульвара Пушкина наконец дождался своего часа. Перспективы его реализации обсуждали в Славянске 5 февраля. Аудиторию мероприятия составили чиновники, депутаты, бизнесмены, представители общественности и СМИ.
Презентовала разработку харьковских специалистов главный эколог Славянска Лариса Соловей. По ее словам, в ходе реконструкции на бульваре Пушкина замостят тротуары плиткой, установят лавочки, декоративные фонари, детскую площадку, восстановят фонтан. Территорию обещают озеленить хвойными породами, липой и ясенем. На площадке возле бывшего кинотеатра "Восток" предполагается сделать фотозону. На лавочке разместят скульптуру в одежде пушкинских времен, а на зеленом газоне-панно живыми цветами высадят автограф поэта. Прилегающую к этой зоне территорию украсят мини-скульптуры персонажей пушкинских сказок.
Как рассказала Лариса Соловей, стилистика оформления бульвара аналогична ландшафтному решению парка "Шелковичный". Изначально оба проекта подавались на разработку как единый взаимодополняющий комплекс. По ценам 2016 года стоимость проекта составляла 17 млн грн. При корректировке с учетом сегодняшних расценок сумма может увеличиться на 30%. Источник финансирования пока не определен.
Актуализация этого проекта объясняется тем, что собственник здания бывшего КБ "Гипрококса" решил заполнить его арендаторами. Здесь появятся кафе, швейный цех, спортивные залы. За собственные средства владелец готов благоустроить часть прилегающей территории. Другую часть согласен привести в соответствие с проектом владелец развлекательного центра "Талер". Он предлагает установить еще один арт-объект. Это будет памятник не существующей уже монете - таллеру. Оба бизнесмена присутствовали на презентации и подтвердили свои намерения.
По мнению мэра, такой инициативы достаточно, чтобы начать реализацию первого этапа проекта - от ул. Лозановича до ул. Васильевской. Этот отрезок составляет примерно треть бульвара Пушкина и требует меньше всего вложений. Тем более, что часть затрат возьмет на себя бизнес. Городу останется только обустроить со стороны парка входную клумбу и заменить на этом отрезке коммуникации. Последний пункт будет выполнен вне проекта. На реконструкцию остальной части бульвара будут искать средства в областном или государственном бюджете.
Визуализация проекта участникам обсуждения, в целом, понравилась. Но некоторые нюансы потребовали уточнений. На вопрос о том, предусмотрены ли проектом велосипедные дорожки, ответ был отрицательным. Бульвар останется сугубо пешеходной зоной. Пожелание добавить в оформление национальный орнамент признали реалистичным.
Сложнее оказалось с расположенными в том квартале жилыми домами. Их подвалы по-прежнему заполнены грунтовыми водами. Красивый вид из окна проблемы жильцов не решит, скорее, станет раздражителем. Да и фасады многоэтажек в нынешнем виде вряд ли впишутся в ожидаемую картину благополучия. Эти вопросы, по словам мэра, будут решаться отдельно.
В контексте темы следует упомянуть, что 31 января на сайте Славянского горсовета появилась петиция о переименовании бульвара Пушкина в бульвар Леси Украинки. 3 февраля через этот же ресурс поступило обратное предложение - оставить нынешнее название. Если любая из петиций наберет 250 голосов, ее рассмотрят на исполкоме и, возможно, на сессии. Впрочем, если первая голоса не соберет, то обсуждение второй автоматически потеряет смысл.
Градоначальник уже высказал свое мнение по данному вопросу. Он считает, что обсуждение бесполезно, поскольку ни в исполкоме, ни на сессии не наберется необходимое количество голосов для переименования бульвара.
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Разработанный в 2016-м проект реконструкции бульвара Пушкина наконец дождался своего часа. Перспективы его реализации обсуждали в Славянске 5 февраля. Аудиторию мероприятия составили чиновники, депутаты, бизнесмены, представители общественности и СМИ.