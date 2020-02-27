Рассказ первого директора: как открывали универмаг

В конце февраля нынешнего года Славянск отпраздновал интересную дату - 50 лет со дня открытия универмага «Юбилейный». В нынешнем изобилии день рождения магазина вроде бы и не является важным событием. Но универмаг - особый случай. Для города он - символ торговли и страница местной истории.

Среди жителей города и района, заставших «эпоху СССР», невозможно найти человека, у которого не были бы связаны с «Юбилейным» свои воспоминания. Кто-то вспомнит километровые очереди конца 1980-х за дефицитом. Кто-то - первое свидание в торговых залах, кто-то - детские игры «под лестницей».

У многих отложилась в памяти витрина - удивительная, с женскими ножками в чулочках. «Нигде такой не было, из Краматорска приезжали смотреть», - рассказывают жительницы Славянска.

- Действительно, была такая витрина, - говорит Галина Гречишникова. - Мы тогда старались все новинки где только можно подсмотреть и использовать у себя.

В 1969 году 33-летнюю Галину Андреевну Гречишникову назначали директором центрального городского универмага «Юбилейный». Название уже было, но самого магазина пока не существовало. Возле памятника Ленину (тогда он стоял с другой стороны площади) шла грандиозная стройка. Универмагу не даром присвоили такое имя. Его планировали открыть в юбилейный год, когда советские люди праздновали 100-летие со дня рождения Ильича. Но торжественное перерезание ленточки было намечено на годовщину смерти - 21 января.

- Денег у города, чтобы закончить стройку, не было. Сверху финансирование не давали. Сроки поджимали, и было ясно, что мы их срываем, - вспоминает директор универмага.

В это время в Славянске поменялся первый секретарь горкома, и дело пошло. Каждый день проходили оперативки, рабочие спешили. Задействованы были строительные бригады АИЗа.

- Однажды бегу на такое совещание от остановке, а радио на столбе рассказывает новости. И вдруг слышу: «В Славянске, Донецкой области открылся новый универмаг». Забегаю в кабинет, говорю - что же это делается, где же он открылся? А все смеются, объясняют, что надо было отчитаться «наверх иначе денег на строительство не давали, - говорит Галина Андреевна.

К 21 января закончить работы не успели. Новой датой назначили 23 февраля. Но из здесь произошло ЧП. В здании прорвали трубы, все вокруг залило водой. В итоге универмаг «Юбилейный» в Славянске открылся 25 февраля 1970 года.

Сказать, что открытие нового магазина превратилось в событие городского масштаба - не сказать ничего. В торговых залах было столпотворение. Наверное, тогда многие славянцы узнали, что такое «пробка». Людей стали потихоньку выводить через черный вход - чтобы движение людского потока восстановилось.

- Мы просили на открытие какой-нибудь уникальный дефицит, но область ответила - продавайте то, что есть. Зато пододеяльников выставили 12 наименований, простыней - 10. Это было невообразимое для города изобилие. В 20:00, на момент закрытия, все полки были пустыми, - вспоминает Галина Гречишникова.

Коллектив универмага на момент открытия насчитывал 130 человек. По штатному расписанию требовалось 150, но какое-то время вакансии оставались незаполненными.

- Коллектив у нас был молодой, дружный. Я старалась дать дорогу молодым, может, кто-то из заслуженных даже и обижался, - признается первый директор. - Мы все праздники вместе отмечали, «Огоньки» проводили, ветеранов всегда чествовали.

Из любых поездок и директор, и заведующие отделами привозили свежие идеи. Как-то Галину Андреевну с маленьким сыном премировали поездкой в Москву. на кремлевскую елку. Из столицы она привезла искусственную серебристую ель со специальным вращающимся устройством. Вспоминает, что еле дотащила покупку. Зато когда елочку установили в витрине, каждый вечер собиралась толпа - посмотреть на чудо техники и дизайна.

- В те годы мне удалось побывать в поездках в Венгрии и Югославии. Там тоже всегда смотрела на оформление витрин. А еще - на то, как одеты детки. Все они были в таких разноцветных курточках, нарядные. А у нас ходили в каких-то тяжелых унылых пальто. Так хотелось, чтобы каждый мог купить красивую одежду! - рассказывает директор универмага.

Но супердефицитные товары в «Юбилейном» продавались нечасто. Повышенным спросом пользовались французская косметика, джинсы и ондатровые шапки. Их приходило всего 3-4 за сезон. Распределялись среди инвалидов войны.

В 1974 году в Краматорск приехал министр торговли СССР. На встрече с ним Галине Гречишниковой вручили грамоту от министерства - за отличную работу. Через год ее перевели в горторг - с повышением. Но именно годы работы в новом универмаге она вспоминает, как самые значимые в своей жизни.