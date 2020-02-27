В горсовете стало на двух депутатов меньше

|27 февраля 2020
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В Славянске 25 февраля состоялась внеочередная, 79-я, сессия городского совета. В ее повестке дня значились два чисто процедурных вопроса по перераспределению средств в местном бюджете. Но главным оказалась тема, не заявленная в регламенте.
Напомним, что ПП «Наш край», выполняя народную инициативу, отозвала двух славянских депутатов - Игоря Дубограя и Константина Бондаренко. Решение вступило в силу 14 февраля.
Константин Бондаренко на сессию не пришел. Игорь Дубограй перед началом пленарного заседания заявил, что не считает себя бывшим депутатом, поскольку, по его мнению, принятое решение не является легитимным.
Коллегу поддержал депутат Сергей Савченко, чья фамилия также значится в «черном списке» на отзыв.
В свою очередь, председатель территориальной избирательной комиссии Антонина Шумакова (на фото) пыталась объяснить, что в данном случае воля партии является окончательной и не требует никаких дополнительных решений со стороны ТИК, горсовета или органов исполнительной власти. По ее словам, вся процедура была полностью соблюдена. Единственное, что не удалось сделать ТИК - огласить следующих по списку депутатов от политической силы.
- В комиссии произошли кадровые изменения. Своих членов поменяли Радикальная партия и «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Однако на заседание они не явились, к присяге приведены не были. Поэтому ТИК не могла объявить двух новых депутатов горсовета. Сейчас сессия работает не полным составом. В ней значатся 34 депутата, - говорит председатель ТИК.
Однако, по ее словам, это не делает работу сессии нелегитимной и не дает права отозванным местным избранникам продолжать свои полномочия.
Согласия по этому вопросу депкорпус не достиг. Точку в данном деле поставил суд.
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• Минимальное преимущество «Шахтера»
• Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград
• «Детская лига дзюдо» в Харькове, «Киевская весна» в Киеве
• Славянские кикбоксеры завоевали семь наград
23 февраля 2020
• Что нового появится на рынке смартфонов
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль
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Комментарии к статье «В горсовете стало на двух депутатов меньше»
В Славянске 25 февраля состоялась внеочередная, 79-я, сессия городского совета. В ее повестке дня значились два чисто процедурных вопроса по перераспределению средств в местном бюджете. Но главным оказалась тема, не заявленная в регламенте.