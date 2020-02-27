Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов

«На птичьих правах»

Изменения в программу предлагают повысить правлению комитетов микрорайонов размер вознаграждения - так официально трактуются деньги, выплачиваемые председателю комитета и его секретарю. Сейчас, как прозвучало, его размер вознаграждения составляет 2362 грн для руководителей комитетов микрорайонов и 1808 грн для секретарей. После изменений в программе он повысится для первых на 207 грн, для вторых - на 110 грн. Возражений депутатской комиссии по этому поводу не последовало.

Зато заинтересовали их условия приема граждан органами самоорганизации населения. Как оказалось, большинство комитетов размещаются в неотапливаемых помещениях, где отсутствует даже электричество. Пребывают там органы самоорганизации зачастую «на птичьих правах». Комиссия предложила подыскать для них более подходящие помещения, предпочтительно - среди объектов коммунальной собственности. Их город сможет сдавать органам самоорганизации за символическую арендную плату.

В итоге комиссия поручила профильным отделам и управлениям исполкома изучить ситуацию и в течение 2 месяцев подготовить предложения по новым помещениям.

Здравоохранение и культура

Некоторые вопросы к докладчикам возникли у депутатов при рассмотрении программ развития здравоохранения и культуры на 2020 год. По горздраву документ предполагает выделение 44 млн грн. Но не совсем ясно, насколько эта сумма адекватна.

Дело в том, что с 1 апреля некоммерческие предприятия сферы здравоохранения будут получать деньги по количеству оказанных пациентам медицинских услуг. Договора с национальной службой здоровья Украины городскими медучреждениями пока не подписаны, поэтому непонятно, какие пакеты услуг будут оплачиваться. Кроме того, по информации начальника горздрава Елены Джим, рассчитанные КМУ тарифы для этих услуг не всегда обеспечивают качество обслуживания. Поэтому сумма финансирования программы, как пояснила чиновница, рассчитывалась, исходя из реальных потребностей.

В цифрах документ предлагает выделение из городского бюджета дополнительных 30 млн грн. Из них 17 млн пойдет за закупку медикаментов и оборудования, 13 млн грн – на оплату коммунальных услуг.

По программе развития культуры депутаты обратили внимание на отдаленные микрорайоны. Там предложили создавать филиалы культурных учреждений. Начальник отдела культуры Марина Олейник идею поддержала, но заметила, что проблема заключается в возможностях местного бюджета.

Программа государственная, а деньги наши

Весьма эмоциональным получилось обсуждение плана распределения средств местного экологического фонда. Спор возник из-за 20 тыс. грн, выделяемых для проведение государственного мониторинга окружающей природной среды. Как объяснила главный эколог Славянска Лариса Соловей, ежеквартальные замеры показателей проводятся посредством передвижной станции. Ее в рамках государственной программы приобрела около 3 лет назад ДонОГА. За эту услугу городу нужно заплатить.

Такая постановка вопроса комиссию не устроила. Депутат Ольга Алтунина обратила внимание на то, что на территории города за средства спонсоров уже установлены 8 датчиков, которые подключены к глобальной электронной платформе экологического мониторинга. Интерактивные данные с них любой человек может получить как на соответствующем интернет-ресурсе, так и через мобильное приложение.

Разговор в итоге свелся к тому, что оплачивать мероприятия государственной программы из городской казны неправильно. Посоветовавшись, депутаты предложили перенести спорную сумму из пункта «мониторинг» в раздел «озеленение».