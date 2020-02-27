В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки

Очередным этапом декоммунизации в Славянска стала надпись «Слава КПСС», которая исчезла с фасада дома № 44 на ул. Университетской.

Пятиэтажное здание выходит на центральную площадь и является одной из визитных карточек города.

Выложенный кирпичами коммунистический лозунг закрасили серой краской. Насколько эта мера окажется долговечной и радикальной, покажет время. Работы проводила управляющая компания «Арагорн», в ведении которой находится здание. По словам общественников, решение было было найдено после многочисленных обращения активистов.

Напомним, что декоммунизация в Украине в целом и Славянске в частности началась в 2015 году. Но в городе найдется еще немало мест, подпадающих под действие закона. Самое узнаваемое из них - надпись на стене научно-исследовательского института высоких напряжений.