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Фотофакт

Парковочный коллапс

В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки

Светлана Вьюниченко
27 февраля 2020 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Надпись, для тех, кто не помнит, находилась на этом месте под крышей здания.

Очередным этапом декоммунизации в Славянска стала надпись «Слава КПСС», которая исчезла с фасада дома № 44 на ул. Университетской.

Пятиэтажное здание выходит на центральную площадь и является одной из визитных карточек города.

Выложенный кирпичами коммунистический лозунг закрасили серой краской. Насколько эта мера окажется долговечной и радикальной, покажет время.  Работы проводила управляющая компания «Арагорн», в ведении которой находится здание. По словам общественников, решение было было найдено после многочисленных обращения активистов. 

Напомним, что декоммунизация в Украине в целом и Славянске в частности началась в 2015 году. Но в городе найдется еще немало мест, подпадающих под действие закона. Самое узнаваемое из них - надпись на стене научно-исследовательского института высоких напряжений.

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Комментарии к статье «В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки»

Очередным этапом декоммунизации в Славянска стала надпись «Слава КПСС», которая исчезла с фасада дома № 44 на ул. Университетской.

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