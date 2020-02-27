В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки

|27 февраля 2020
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Очередным этапом декоммунизации в Славянска стала надпись «Слава КПСС», которая исчезла с фасада дома № 44 на ул. Университетской.
Пятиэтажное здание выходит на центральную площадь и является одной из визитных карточек города.
Выложенный кирпичами коммунистический лозунг закрасили серой краской. Насколько эта мера окажется долговечной и радикальной, покажет время. Работы проводила управляющая компания «Арагорн», в ведении которой находится здание. По словам общественников, решение было было найдено после многочисленных обращения активистов.
Напомним, что декоммунизация в Украине в целом и Славянске в частности началась в 2015 году. Но в городе найдется еще немало мест, подпадающих под действие закона. Самое узнаваемое из них - надпись на стене научно-исследовательского института высоких напряжений.
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• В горсовете стало на двух депутатов меньше
• Рассказ первого директора: как открывали универмаг
• Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»
• На Семеновке снова нашли мину
• На поиски утонувшего рыбака ушли сутки
• Мужчина погиб в собственной квартире
• Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-полицейскому
• Четырех жителей Славянска подозревают в пособничестве боевикам
26 февраля 2020
• Соревнования по рукопашному бою и самбо
• Минимальное преимущество «Шахтера»
• Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград
• «Детская лига дзюдо» в Харькове, «Киевская весна» в Киеве
• Славянские кикбоксеры завоевали семь наград
23 февраля 2020
• Что нового появится на рынке смартфонов
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
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Очередным этапом декоммунизации в Славянска стала надпись «Слава КПСС», которая исчезла с фасада дома № 44 на ул. Университетской.