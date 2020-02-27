Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу

Конец текущей недели припадает на Масленицу (в украинской народной традиции – Колодий). Предлагаем читателям «ТВ плюс» перечень локаций, на которых будут проводиться массовые мероприятия.

Первыми народный праздник отметят гости Центра детского и юношеского творчества. Здесь 28 февраля, в 15:00, начнется праздничная программа «Широкая Масленица».

Самой насыщенной тематическими событиями будет суббота, 29 февраля. В 10:00 праздник состоится в Центре культуры и окружающей среды. Примерно в это же время в микрорайоне «Северный» стартуют народные гуляния. Эпицентр праздника – площадка перед магазином «Десант». С 12:00 приуроченная к Масленице физкультурно-оздоровительная программа начнется в микрорайоне Лиманы. Славкурорт, увы, в этом году массово праздновать не будет.

На полдень субботы назначен и старт массового праздничного мероприятия «Веснянка», уже традиционно организовываемого активистами в сквере «Мечта».

Апогеем празднования можно, пожалуй, назвать общегородское народное гуляние в парке «Шелковичный». В программе значатся фестиваль «Лялька-мотанка», выступление творческих коллективов, конкурсы, танцы, хороводы и праздничная торговля. Мероприятие начнется в воскресенье, 1 марта, в 12:00.

Организаторы приглашают славянцев присоединиться к празднованию и получить заряд хорошего настроения и позитивных эмоций.