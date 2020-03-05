Стадион «Локомотив» готов к проведению городских чемпионатов

|5 марта 2020
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Власти Славянска отчитались о реализации проекта реконструкции стадиона "Локомотив". 3 марта для местных журналистов организовали экскурсию на обновленный спортивный объект.
В рамках проекта было обустроено по современным стандартам футбольное поле размером 70х110 м. Поверх специального основания уложено искусственное покрытие, позволяющее использовать объект в любое время года.
Стоимость работ составила 10 млн. грн, из которых 9,5 млн поступили из ГФРР, остальные затраты покрыл местный бюджет. Кроме того, город выделил 350 тыс. грн на приобретение и установку 5 модульных трибун, на 50 мест каждая, и 35 тыс. грн на подготовку технических условий для подключения к объекту линии электроснабжения мощностью 20 КВт. Это позволит обеспечить стадион хорошим освещением. Опоры для осветительных элементов уже стоят, самих прожекторов пока нет.
Решить вопрос - собственными средствами или за счет инвесторов - руководство города обещает в текущем году. Обещание касается также административного здания, где необходимо выполнить внутренний ремонт и оборудовать раздевалки для спортсменов, и подъездной дороги, которая в дождливую дорогу становится труднопроходимой для автотранспорта. По словам мэра, укладка асфальта здесь пока не планируется, но "подсыпать" наиболее размываемые участки вполне реально.
Даже при такой отдаленности от маршрутов общественного транспорта объект практически не пустует, говорит начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко. В первую очередь, стадион используется для занятий отделения футбола городской ДЮСШ, на балансе которой значится объект. Кроме того, здесь занимаются команды из ближайших городов. На платных условиях использовать поле могут и дворовые команды, но только вне графика тренировок воспитанников ДЮСШ.
Как отметил Александр Мищенко, после реконструкции "Локомотива" город получил еще одну хорошую спортивную арену для проведения внутренних турниров. Одним из них станет возрожденный из довоенного прошлого чемпионат Славянска по футболу среди любительских команд. Его старт предварительно намечен на апрель.
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Власти Славянска отчитались о реализации проекта реконструкции стадиона "Локомотив". 3 марта для местных журналистов организовали экскурсию на обновленный спортивный объект.