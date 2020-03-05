Положение дел на Славянском курорте зашло в тупик

В Славянске 3 марта состоялся анонсированный ранее круглый стол, посвященный ситуации, сложившейся на Славкурорте. Вряд ли разговор можно считать конструктивным, поскольку ни представители ДП СКРЦ, ни полицейские на мероприятие не пришли.

Что осталось от хорошей новости

Около месяца назад городской голова Вадим Лях поделился новостью о том, что руководство «Укрпрофздравницы» готово передать громаде Славкурорт. Городу даже предложили назвать свою кандидатуру на директора ДП СКРЦ. Предложение выбивалось из общей концепции отношений между городом и курортно-реабилитационным центром, которые можно охарактеризовать словом «не задались». Это позволило мэру строить планы и даже озвучить имя возможного директора. Ею могла стать Лилия Золочевская.

Однако предложенную кандидатуру «Укрпрофздравница» не одобрила. Более того, за прошедшее время никаких положительных подвижек в деле не произошло. Наоборот, «Укрпрофздравница» обратилась в ДонОГА с письмом, в котором сообщала, что намерена развивать курорт. Загвоздка в том, что Славянск якобы препятствует. Неприятно удивил горожан и выбор нового руководителя ДП СКРЦ. Им стал Валерий Токарев, которого общественность связывает с разворовыванием курорта.

Но главное, что знаменитую некогда здравницу продолжают уничтожать. По словам активистов, даже в день проведения «круглого стола» процесс вывоза оборудования из санатория «Юбилейный» шел вовсю.

- Что там металл, вывезли даже плиты с дорожек, - говорили люди.

По закону

В этой сложной ситуации город может действовать лишь законными методами. Как рассказал городской прокурор Владимир Шилов, на данный момент Славянск выиграл суд по возвращению 240 га земли, на которой расположен курорт, в собственность города. Однако «Укрпрофздравница» опротестовала решение суда первой инстанции под предлогом того, что прокуратура не могла представлять интересы громады. Следующий суд состоится 20 марта. Если он возьмет сторону предприятия, город будет подавать иск самостоятельно. Тем более, что прецеденты, когда санатории «Укрпрофздравницы» громады забирали себе, в Украине уже имеются в достаточном количестве.

Еще одна надежда - на законопроект, который подан в Раду в декабре прошлого года. Если документ будет принят, собственность «Укрпрофздравницы», которая используется по нецелевому назначению, безвозмездно вернется городу.

Но беда в том, что ждать у Славянска времени нет. Город теряет курорт на глазах. Принятие закона может растянуться на годы, так же, как и вынесение судебных решений. «В итоге они все вырежут и уйдут. Но оставят нам лунный пейзаж», - резонно говорят активисты.

Народ требует справедливости

Результатом «круглого стола» стала резолюция. Согласно ей горсовет обратиться в «Укрпрофздравницу» с подробным письмом о том, что делает его дочернее предприятие на Славкурорте. Тогда, говорит мэр, у них не будет аргумента «мы не знали». Экологи попробуют действовать со своей стороны. Ведь при вырезании металла и бетонных плит (на фото) страдает ландшафтный парк с эндемичными растениями, занесенными в «Красную книгу». Прокуратура будет «копать» со стороны доведения предприятия до банкротства. Если это доказать, суд наложит мораторий на любые действия на территории. Общественникам предложили отследить цепочку и разобраться, куда поступают деньги с продажи металла. Сделать это от имени города или силовиков не представляется возможным. Собственник не пишет заявления в полицию. А когда правоохранителей вызывают активисты, представители ДП СКРЦ заявляют, что у них все в порядке.

Нельзя сказать, что резолюция убедила и вдохновила общественность. Активисты готовы действовать своими методами. Звучали предложения о перекрытии дорог и блокировании объекта.