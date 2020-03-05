|5 марта 2020
|Просмотров: 17
|
На бульваре Пушкина и ул. Лозановича снесут 99 деревьев. Об этом рассказала начальник отдела экологии Лариса Соловей.
По ее словам, в основном снос будет производиться в районе парка «Шелковичный». В список не попали ели и ясени.
- Мы получали заключение харьковских дендрологов. Они проверили все деревья и не возражают против операции, - говорит городской эколог.
Также Лариса Соловей напомнила, что с 1 марта в Славянске стартовала операция «Первоцвет». Она направлена на предотвращение торговли раннецветущими, краснокнижными и энедмичными растениями.
По ее словам, рейды будут проводиться экологической инспекцией совместно с полицией весь период массового сбора и торговли первоцветами - вплоть до 1 июня. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
5 марта 2020
• Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны
• Что делать, если переплатили ликвидированному жэку
• Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой
• Операция «Первоцвет» и снос деревьев
• Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников
• Положение дел на Славянском курорте зашло в тупик
• Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны
• Стадион «Локомотив» готов к проведению городских чемпионатов
• По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу
• Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко
• Пришла в гости и украла три телефона
• Каннабис по-прежнему под запретом
28 февраля 2020
• Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки
• LED-освещение для дома: особенности продукции
27 февраля 2020
• Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу
• Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше
• В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки
• На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску
• Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов
• Преимущества установки ГБО на автомобиль
• Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»
• В горсовете стало на двух депутатов меньше
• Рассказ первого директора: как открывали универмаг
• Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»
• На Семеновке снова нашли мину
• На поиски утонувшего рыбака ушли сутки
• Мужчина погиб в собственной квартире
• Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-полицейскому
• Четырех жителей Славянска подозревают в пособничестве боевикам
— 5 марта 2020 —
В последнее время по стране прокатилась волна слухов о закрытии противотуберкулезных диспансеров. Такое заведение имеется и в Славянске. На данный момент оно является отдельным подразделением областного диспансера, расположенного в Краматорске. Финансирование медучреждения идет из областного бюджета.
— 5 марта 2020 —
В Славянске 3 марта состоялся анонсированный ранее круглый стол, посвященный ситуации, сложившейся на Славкурорте. Вряд ли разговор можно считать конструктивным, поскольку ни представители ДП СКРЦ, ни полицейские на мероприятие не пришли.
— 5 марта 2020 —
В сравнении с прошлыми «баталиями», состоявшаяся 4 марта 80-я сессия Славянского городского совета прошла почти гладко, без скрытого саботажа, взаимных упреков и публичных заявлений. Дополнительного обсуждения потребовали лишь несколько пунктов повестки дня.
— 5 марта 2020 —
Власти Славянска отчитались о реализации проекта реконструкции стадиона "Локомотив". 3 марта для местных журналистов организовали экскурсию на обновленный спортивный объект.
Приветствую, гость! Вход
5 марта 2020
• Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны
• Что делать, если переплатили ликвидированному жэку
• Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой
• Операция «Первоцвет» и снос деревьев
• Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников
• Положение дел на Славянском курорте зашло в тупик
• Как бороться с пылью, клещами и амброзией: деньги есть, механизмы не отработаны
• Стадион «Локомотив» готов к проведению городских чемпионатов
• По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу
• Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко
• Пришла в гости и украла три телефона
• Каннабис по-прежнему под запретом
28 февраля 2020
• Мужчины Славянского завода высоковольтных изоляторов получили праздничные подарки
• LED-освещение для дома: особенности продукции
27 февраля 2020
• Зиму провожаем, весну встречаем: где в Славянске будут праздновать Масленицу
• Ремонт стадиона и роддома обещают начать раньше
• В Славянске закрасили надпись на фасаде пятиэтажки
• На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску
• Депутаты озаботились условиями работы комитетов микрорайонов
• Преимущества установки ГБО на автомобиль
• Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»
• В горсовете стало на двух депутатов меньше
• Рассказ первого директора: как открывали универмаг
• Зависшие вопросы: Славкурорт и «Прозрачный офис»
• На Семеновке снова нашли мину
• На поиски утонувшего рыбака ушли сутки
• Мужчина погиб в собственной квартире
• Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-полицейскому
• Четырех жителей Славянска подозревают в пособничестве боевикам
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Операция «Первоцвет» и снос деревьев»
На бульваре Пушкина и ул. Лозановича снесут 99 деревьев. Об этом рассказала начальник отдела экологии Лариса Соловей.