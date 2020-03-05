Операция «Первоцвет» и снос деревьев

На бульваре Пушкина и ул. Лозановича снесут 99 деревьев. Об этом рассказала начальник отдела экологии Лариса Соловей.

По ее словам, в основном снос будет производиться в районе парка «Шелковичный». В список не попали ели и ясени.

- Мы получали заключение харьковских дендрологов. Они проверили все деревья и не возражают против операции, - говорит городской эколог.

Также Лариса Соловей напомнила, что с 1 марта в Славянске стартовала операция «Первоцвет». Она направлена на предотвращение торговли раннецветущими, краснокнижными и энедмичными растениями.

По ее словам, рейды будут проводиться экологической инспекцией совместно с полицией весь период массового сбора и торговли первоцветами - вплоть до 1 июня. Нарушителей привлекут к административной ответственности.