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Фотофакт

Городские скверы

Операция «Первоцвет» и снос деревьев

Светлана Вьюниченко
5 марта 2020 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На бульваре Пушкина и ул. Лозановича снесут 99 деревьев. Об этом рассказала начальник отдела экологии Лариса Соловей.

По ее словам, в основном снос будет производиться в районе парка «Шелковичный». В список не попали ели и ясени. 

- Мы получали заключение харьковских дендрологов. Они проверили все деревья и не возражают против операции, - говорит городской эколог.

Также Лариса Соловей напомнила, что с 1 марта в Славянске стартовала операция «Первоцвет». Она направлена на предотвращение торговли раннецветущими, краснокнижными и энедмичными растениями.

По ее словам, рейды будут проводиться экологической инспекцией совместно с полицией весь период массового сбора и торговли первоцветами - вплоть до 1 июня. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

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Комментарии к статье «Операция «Первоцвет» и снос деревьев»

На бульваре Пушкина и ул. Лозановича снесут 99 деревьев. Об этом рассказала начальник отдела экологии Лариса Соловей.

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