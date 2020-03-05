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Фотофакт

Городские скверы

Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО

Павел Коротенко
5 марта 2020 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске распределили 10 двухкомнатных квартир, которые город приобрел для временного проживания внутренне перемещенных лиц. 7 семей уже получили ключи от жилья, 3 семьи от предложенного варианта отказались.

Среди отказавшихся - две матери-одиночки. Они могли претендовать лишь на одну комнату, и комиссия, созданная для распределения жилой площади, предложила им проживать вместе в двухкомнатной квартире. Взвесив все риски, женщины в последний момент пришли к выводу, что такой вариант их не устраивает. Еще одна семья просто не явилась на итоговое заседание комиссии, и решение принять не смогли. Тем не менее, все эти люди продолжают состоять на спецучете в качестве потенциальных получателей жилья. 

В оставшиеся без жильцов 3 квартиры предложат заселиться семьям, занимающим следующие позиции по рейтингу соискателей. Заявления на получение временного жилья можно подать и сейчас. 

7 семей, осмотрев предложенные им квартиры, уже готовятся к новоселью. По словам главы комиссии Юрия Подлесного, опасения, что люди попросят дополнительной меблировки были беспочвенными. Оказалось, что за время вынужденной эвакуации переселенцы успели нажить кое-какое домашнее имущество, и речь в ряде случаев шла, скорее, о желании избавиться от уже имевшейся в квартирах мебели. Из курьезных эпизодов - вопрос одного из получателей квартиры: "А где гараж?" В целом, как заверяют чиновники, процесс распределения жилья прошел на удивление мирно, без скандалов и судов. 

Квартиры переселенцам предоставляются на 1 год, с нулевым балансом коммунальных платежей. За месяц до окончания срока действия договора жильцам нужно будет подтвердить свое право занимать предоставленную жилплощадь и в дальнейшем. В случае, если их социальный статус за это время не изменится, такую возможность им предоставят. 

Аналогичную программу городское руководство намерено реализовать для ветеранов АТО. Гарантийные письма с согласием софинансировать 30% стоимости жилья уже направлены в Министерство временно оккупированных территорий. Причем на этот раз затраты из местного бюджета на приобретение квартир могут втрое уменьшиться, так как 20% софинансирования обещает взять на себя ДонОГА. 

Параллельно с этим в МинВОТ послали ходатайство внести в программу изменения, позволяющие покупать на вторичном рынке и 1-комнатные квартиры. Ведь ветераны, как и матери, тоже бывают одинокими. И это, как показала практика нынешнего года, может усложнить процесс обеспечения их жильем. Если профильное министерство учтет этот нюанс, то и квартир можно будет купить не десть, а больше.

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Комментарии к статье «Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО»

В Славянске распределили 10 двухкомнатных квартир, которые город приобрел для временного проживания внутренне перемещенных лиц. 7 семей уже получили ключи от жилья, 3 семьи от предложенного варианта отказались.

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