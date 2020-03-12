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Фотофакт

Из жизни пассажиров

Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями

Светлана Вьюниченко
12 марта 2020 Просмотров: 27 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В штате славянского исполкома значатся 378 человек. 77% из них - женщины. 12 человек были приняты на работу в 2019 году. Такие данные прозвучали на заседании исполкома 3 марта. В этот раз в повестке дня значились отчеты за минувший год.

Так, в Центр предоставления административных услуг за год обратились 142543 человека. Это больше, чем все население Славянска. Город занимает второе место в области по количеству обращений, уступая лишь Мариуполю. При этом количество населения в Мариуполе превышает славянское минимум в 5 раз. 

Как рассказала начальник ЦПАУ Анна Головаченко, самыми популярными темами обращений являлись паспорта, выписки из Госгеокадастра и регистрация имущества. 

Не менее популярной обещает стать и услуга по регистрации и снятию с учета автомобилей. Ее обещали запустить в конце 2019-го. По словам начальницы центра, его сотрудники все требования выполнили. Дело - за МВД. 

На заседании также был проанонсирован скорый запуск сайта ЦПАУ. Он позволит получать некоторые услуги, не выходя из дома. Человек сможет заказать нужную справку, получить ее в электронном виде и тут же переправить, например, в УСЗН. 

Активными темпами ведется и работа по созданию электронного реестра жителей города. Это даст возможность получать в ЦПАУ услуги по регистрации. На данный момент в центр переданы документы от 105 домов. В этот список входят как многоэтажки, так и одноэтажный жилой сектор. Узнать, какие именно дома уже передали сведения о жильцах, можно на сайте горсовета.

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Комментарии к статье «Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями»

В штате славянского исполкома значатся 378 человек. 77% из них - женщины. 12 человек были приняты на работу в 2019 году. Такие данные прозвучали на заседании исполкома 3 марта. В этот раз в повестке дня значились отчеты за минувший год.

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