Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями

В штате славянского исполкома значатся 378 человек. 77% из них - женщины. 12 человек были приняты на работу в 2019 году. Такие данные прозвучали на заседании исполкома 3 марта. В этот раз в повестке дня значились отчеты за минувший год.

Так, в Центр предоставления административных услуг за год обратились 142543 человека. Это больше, чем все население Славянска. Город занимает второе место в области по количеству обращений, уступая лишь Мариуполю. При этом количество населения в Мариуполе превышает славянское минимум в 5 раз.

Как рассказала начальник ЦПАУ Анна Головаченко, самыми популярными темами обращений являлись паспорта, выписки из Госгеокадастра и регистрация имущества.

Не менее популярной обещает стать и услуга по регистрации и снятию с учета автомобилей. Ее обещали запустить в конце 2019-го. По словам начальницы центра, его сотрудники все требования выполнили. Дело - за МВД.

На заседании также был проанонсирован скорый запуск сайта ЦПАУ. Он позволит получать некоторые услуги, не выходя из дома. Человек сможет заказать нужную справку, получить ее в электронном виде и тут же переправить, например, в УСЗН.

Активными темпами ведется и работа по созданию электронного реестра жителей города. Это даст возможность получать в ЦПАУ услуги по регистрации. На данный момент в центр переданы документы от 105 домов. В этот список входят как многоэтажки, так и одноэтажный жилой сектор. Узнать, какие именно дома уже передали сведения о жильцах, можно на сайте горсовета.