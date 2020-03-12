Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев

После того как краматорский полигон отказался принимать ветки, образующиеся после обрезки деревьев, в Славянске обострилась проблема утилизации этого вида отходов. Поскольку с компостным центром ситуация так и не прояснилась, руководство города решило попробовать вариант механической переработки.

В настоящее время, по информации городского головы Вадима Ляха, найдено временное решение. Обрезанные ветки будут на территорию одного из коммунальных предприятий. Предполагается, что в дальнейшем их начнут перемалывать специальным устройством в щепу. Такое оборудование у города есть, однако его мощность не позволяет переработать весь объем растительных отходов. Поэтому нужно либо покупать новую станцию, либо брать ее на некоторое время в аренду.

Вместе с тем, общую проблему это не решает. Ведь, кроме веток, коммунальники ежегодно собирают достаточно большое количество опавшей листвы, и для ее переработки все-таки нужен объект компостирования. Будет ли это полноценное мини-предприятие или просто компостная яма – власть пока не решила. Первый вариант требует финансовых вложений. Второй почти ничего не стоит, но место его размещения стало краеугольным камнем проблемы.

Отметим, что диспуты по поводу зоны размещения компостного центра депутаты горсовета ведут уже несколько месяцев. Со стороны это больше всего походит на попытку использовать тему для политических манипуляций.

Первоначально рассматривалась территория в районе бывшего завода Химпром. Однако у некоторых депутатов возникли сомнения по поводу того, что там ранее складировались отходы производства. Теоретически они могут катализировать загрязнение экологии.

На состоявшемся перед сессией согласительном совете предложили рассмотреть возможность размещения объекта на северной окраине города, неподалеку от комбикормового комбината. Локация известна скандалом со стихийной свалкой, которую обнаружили там журналисты местных СМИ. Кроме того, по документам это место считается кладбищем, хотя захоронения там не производились настолько давно, что целевое назначение участка закон позволяет изменить.

Какое решение будет принято в итоге – сказать сейчас нельзя. Хотя и тянуть с вопросом тоже нельзя, ведь до следующего листопада остается чуть больше полугода.