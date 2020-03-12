Проверка водоемов пока под вопросом

|12 марта 2020
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Передвижная лаборатория, работу которой областной департамент экологии продемонстрировал на центральной площади Славянска 4 марта, может проводить замеры основных показателей состояния не только воздуха, но и воды.
Поэтому горожане попросили привлечь ее для проверки местных водоемов. В список на проверку жители просят включить Лиманы и озера Славкурорта.
Городской голова идею одобрил, но сообщил, что проверку воды передвижная лаборатория пока ведет в тестовом режиме. Когда она выйдет на полную мощность, можно будет обсудить данный вопрос. Ответ на него будет зависеть, в том числе, и от цены услуги.
Напомним, что лаборатория оснащена современным оборудованием и GPS-навигацией, что дает возможность определить показатели с максимальной точностью. В 2019 году она дважды замеряла состояние воздуха в городе на безоплатной основе. Теперь местные власти планируют задействовать ее раз в квартал.
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Передвижная лаборатория, работу которой областной департамент экологии продемонстрировал на центральной площади Славянска 4 марта, может проводить замеры основных показателей состояния не только воздуха, но и воды.