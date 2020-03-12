На Славкурорте опять намечается «конец света»

|12 марта 2020
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«Газэнергопроект», который является конечным бенефициаром обеспечения электроэнергией ДП СКРЦ «Славянский курорт» обратился к ДТЭК с требованием отключить предприятия от услуги за долги. Очередной «конец света» намечен на 23 марта, 9:00. Об этом заявил руководитель Славянского РЭСа Виталий Колесник.
Отключение СКРЦ незамедлительно повлечет за собой проблемы для мкр-на Славкурорт и городских коммунальных предприятий. Вопрос перевода жилого сектора на отдельную линию так и не решен. Несмотря на многочисленные обещания, курортно-рекреационный центр так и не дал доступа к пресловутой подстанции, от которой запитан микрорайон.
- Мы постоянно слышим от ДП СКРЦ заявления о том, что это город не хочет забирать подстанции. Но дело в том, что они отдают четыре из них - бесполезные. Сейчас от них ничего не запитано. А пятую, которая подает электроэнергию населению, оставляют себе. Поэтому такое предложение неприемлемо, потому что не решает проблему, - говорит городской голова Вадим Лях.
Долги за электричество - лишь часть общей задолженность дочернего предприятия. Так, по словам главного прокурора города Владимира Шилова (на фото справа), долг по зарплате перед сотрудниками «Славянского курорта» составляет 3,7 млн грн. Обвинения по ст. 175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы) направляются в отношении уже трех директоров предприятия. Один из них - Александр Кравченко - сейчас находится в розыске по этому делу.
Начальник объединенной налоговой инспекции Игорь Колодий сообщил, что на данный момент долг «Славянского курорта» по налогам и сборам составляет 28 млн грн. 12 млн из этой суммы предприятие должно местному бюджету, 6,8 млн - государственному. Остальное - единый социальный взнос.
При этом за последние три года ДП СКРЦ не заплатило городу ни копейки налога на землю.
- Мы видим только их декларации. Некоторые директора хотя бы вносят земельный налог в их долги, а некоторые просто игнорируют, - говорит славянский мэр.
На городском уровне проблема не имеет решения. «Порешать» пока удавалось лишь вопросы с электроэнергией. Как будет на этот раз, покажет ближайшее время.
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Комментарии к статье «На Славкурорте опять намечается «конец света»»
«Газэнергопроект», который является конечным бенефициаром обеспечения электроэнергией ДП СКРЦ «Славянский курорт» обратился к ДТЭК с требованием отключить предприятия от услуги за долги. Очередной «конец света» намечен на 23 марта, 9:00. Об этом заявил руководитель Славянского РЭСа Виталий Колесник.