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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Когда в Славянске закончится отопительный сезон

Светлана Вьюниченко
12 марта 2020 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Традиционно отопительный сезон в Украине в целом и в Славянске в частности заканчивается 15 апреля. Но теплая весна может внести коррективы в этот процесс.

Если среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток не опускается ниже отметки +8 градусов, закон позволяет прекратить подачу тепла раньше срока. На момент верстки номера в Славянске среднесуточная температура выше 8С тепла держалась неделю.

- Но это не означает, что мы готовы уже сейчас закончить отопительный сезон, - говорит городской голова Вадим Лях. – Мартовская погода обманчива. По ночам еще и заморозки могут быть. 

Градоначальник напомнил, какие дискуссии между жителями велись осенью, накануне отопительного сезона. Тогда тоже находились как сторонники, так и противники его начала. 

- В городе далеко не все учреждения образования и больницы имеют собственные котельные. Если мы отключим тепло в жилом фонде, то его подача прекратится также в школы и детские сады. На сегодняшний день это неприемлемо, - объяснил мэр.

Если теплая погода будет держаться и дальше, местные власти пообещали вернуться к теме досрочного окончания отопительного сезона в 20-х числах марта.

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Комментарии к статье «Когда в Славянске закончится отопительный сезон»

Традиционно отопительный сезон в Украине в целом и в Славянске в частности заканчивается 15 апреля. Но теплая весна может внести коррективы в этот процесс.

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