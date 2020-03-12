Когда в Славянске закончится отопительный сезон

Традиционно отопительный сезон в Украине в целом и в Славянске в частности заканчивается 15 апреля. Но теплая весна может внести коррективы в этот процесс.

Если среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток не опускается ниже отметки +8 градусов, закон позволяет прекратить подачу тепла раньше срока. На момент верстки номера в Славянске среднесуточная температура выше 8С тепла держалась неделю.

- Но это не означает, что мы готовы уже сейчас закончить отопительный сезон, - говорит городской голова Вадим Лях. – Мартовская погода обманчива. По ночам еще и заморозки могут быть.

Градоначальник напомнил, какие дискуссии между жителями велись осенью, накануне отопительного сезона. Тогда тоже находились как сторонники, так и противники его начала.

- В городе далеко не все учреждения образования и больницы имеют собственные котельные. Если мы отключим тепло в жилом фонде, то его подача прекратится также в школы и детские сады. На сегодняшний день это неприемлемо, - объяснил мэр.

Если теплая погода будет держаться и дальше, местные власти пообещали вернуться к теме досрочного окончания отопительного сезона в 20-х числах марта.