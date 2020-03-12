Коронавирус: готовность №1

|12 марта 2020
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В Славянске состоялось совещание руководства города и лечебных учреждений по поводу эпидемии коронавируса Covid-19. Несмотря на то, что в Украине пока что официально подтвержден лишь один случай заболевания, а в Донецкой области инфекция не подтвердилась, власти намерены отнестись к ситуации серьезно.
По словам городского головы Вадима Ляха, одной из главных задач при неблагоприятном развитии событий станет защита медицинского персонала. Для этого в городе имеется запас противочумных защитных костюмов.
- Сейчас их 300 штук. Если понадобится, достанем больше, - говорит мэр. - Костюмы многоразовые. Их можно продезинфицировать и использовать снова.
Начальник отдела здравоохранения Елена Джим рассказала, что уже проводятся тренировки по работе медиков в этих костюмах. Также намечен ряд тренингов, где сотрудников лечебных учреждений подготовят к возможной эпидемии психологически.
По словам Елены Джим, общегородская тренировка по действиям в условиях эпидемии состоится на следующей неделе.
Начальник отдела здравоохранения рассказала, что, почувствовав симптомы ОРВИ, люди должны попытаться самостоятельно оценить степень риска.
- Если человек или его родственники не были в странах, где уже началась эпидемия, не общались с иностранцами или людьми, вернувшимися оттуда, скорее всего, у них обычное сезонное респираторное заболевание. Тогда нужно просто обратиться к врачу. Если же теоретически заражение было возможно, следует действовать иначе.
В этом случае нужно не идти в амбулаторию, а позвонить своему семейному или участковому доктору. Дальнейшие действия будет предпринимать он, согласно инструкции.
Если болезнь протекает без осложнений, в легкой форме, человек будет находиться на самоизоляции. Если же ему понадобится специализированное лечение, больного увезут в инфекционную больницу Константиновки. Именно это медучреждение определено как база по борьбе с Covid-19. Доставка и лечение осуществляется за счет областного и местного бюджета. Для людей это обходится бесплатно. Таким же бесплатным обещают сделать и само лечение.
Всех членов семьи, тесно контактировавших с больным, отправят на карантин в Мирноградскую больницу.
Отметим, что в этом плане существуют явные пробелы. В современном глобальном мире человек вряд ли сможет определить потенциальную опасность заражения. Даже если лично он не был за границей и не общался с иностранцами, то наверняка ездил в общественном транспорте, посещал магазины, социальные учреждения. Откуда вернулись и с кем общались его попутчики, люди в очереди в кассу? Ответов на эти вопросы и человека нет и быть не может. Поэтому нужно понимать, что опасность заражения существует в любом случае.
Больница в Константиновке рассчитана на 40 коек. В случае массового заражения принять всех она не сможет. Поэтому город подготовил на этот случай «план Б».
- Мы выделили одно из лечебных учреждений, которое, если понадобится, превратится в госпиталь. Карантин устроим на одной из турбаз, расположенных вдали от населенных пунктов. Пребывание там будет бесплатным, расходы берет на себя город. На эту чрезвычайную ситуацию мы заложили в бюджет 2 млн грн, - объясняет Вадим Лях.
Мэр признается, что специально не озвучивает месторасположение этих мест, чтобы избежать паники.
На сегодняшний день, уверяет Елена Джим, эпидемиологическая обстановка в городе хорошая. Всплеска заболеваемости ОРВИ не наблюдается. Тем не менее, в связи с постановлением Кабмина, поздним вечером 11 марта городские власти сообщили о введении карантина во всех коммунальных учреждениях образования. Это коснулось не только школ, но и детских садов. Заведениям частной формы собственности мэрия может только рекомендовать ввести карантин. Пока сроки карантина ограничены 3 апреля. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время.
Ограничительные меры коснулись также проведения массовых мероприятий, где будет задействовано более 200 человек. Пока продолжает работать кинотеатр. Как сказал мэр - до выяснения обстоятельств.
Пока в Славянске утром и вечером проводят дезинфекцию общественного транспорта. Также в общественных учреждениях в ближайшее время будут установлены дезинфекторы для рук.
По прогнозам китайских ученых, эпидемию удастся локализовать к июню нынешнего года, когда наступит жара. Но так ли это, проверить можно лишь на практике.
- Вирус постоянно мутирует. На данный момент выделены два его подвида - S и L. Это замедлит производство вакцины. Возможно, в дальнейшем окажется. что их еще больше, - говорит Елена Джим.
Начальник отдела здравоохранения советует не поддаваться панике, чаще мыть руки, использовать дезсредства и больше гулять на свежем воздухе, избегая массового скопления людей.
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В Славянске состоялось совещание руководства города и лечебных учреждений по поводу эпидемии коронавируса Covid-19. Несмотря на то, что в Украине пока что официально подтвержден лишь один случай заболевания, а в Донецкой области инфекция не подтвердилась, власти намерены отнестись к ситуации серьезно.