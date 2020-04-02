|2 апреля 2020
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С 1 апреля и до окончания карантина все светоточки наружного освещения города переводятся на сокращенный режим работы – с 20:00 до 24:00.
По словам Славянского городского головы Вадима Ляха, оптимизация наружного освещения проводится с целью рационального использования бюджетных средств.
«Промониторили выделение предыдущих средств, подумали, где мы можем почерпнуть резерв. Сегодня не поступают в должном количестве деньги на оплату услуг водоснабжения, услуг по вывозу мусора. Соответственно троллейбусное управление теряет убытки. Им будет нужна дополнительная финансовая помощь, чтобы сохранить услуги на том же уровне», - сказал Вадим Лях.
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2 апреля 2020
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• По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса
• Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику
1 апреля 2020
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• В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы
• Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны
• Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля
• Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки
• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
28 марта 2020
• УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
• 29 марта Украина переходит на летнее время
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги
• В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа
• Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования
• Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции
• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
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Комментарии к статье «Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику»
С 1 апреля и до окончания карантина все светоточки наружного освещения города переводятся на сокращенный режим работы – с 20:00 до 24:00.