Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику

— 12 марта 2020 —

В Славянске состоялось совещание руководства города и лечебных учреждений по поводу эпидемии коронавируса Covid-19. Несмотря на то, что в Украине пока что официально подтвержден лишь один случай заболевания, а в Донецкой области инфекция не подтвердилась, власти намерены отнестись к ситуации серьезно.

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