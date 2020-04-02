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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику
2 апреля 2020 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 1 апреля и до окончания карантина все светоточки наружного освещения города переводятся на сокращенный режим работы – с 20:00 до 24:00.

По словам Славянского городского головы Вадима Ляха, оптимизация наружного освещения проводится с целью рационального использования бюджетных средств. 

«Промониторили выделение предыдущих средств, подумали, где мы можем почерпнуть резерв. Сегодня не поступают в должном количестве деньги на оплату услуг водоснабжения, услуг по вывозу мусора. Соответственно троллейбусное управление теряет убытки. Им будет нужна дополнительная финансовая помощь, чтобы сохранить услуги на том же уровне», - сказал Вадим Лях.

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Комментарии к статье «Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику»

С 1 апреля и до окончания карантина все светоточки наружного освещения города переводятся на сокращенный режим работы – с 20:00 до 24:00.

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