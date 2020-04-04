|4 апреля 2020
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5 апреля в 4:00 часов утра будут проводиться мероприятия по дезинфекции проезжих частей дорог и тротуаров города.
Данное решение приянто Славянский городским советом в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020г. №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19",
4 апреля 2020
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— 4 апреля 2020 —
На время карантина оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляется по предварительной записи по телефонам (06262) 2-34-81 или (099) 435-02-75.
— 3 апреля 2020 —
Два продуктовых рынка готовятся к открытию в условиях карантина в Славянске, - сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
— 2 апреля 2020 —
С 1 апреля и до окончания карантина все светоточки наружного освещения города переводятся на сокращенный режим работы – с 20:00 до 24:00.
— 19 марта 2020 —
Карантин не должен полностью парализовать жизнедеятельность Славянска. По крайней мере, пока. Жилищно-коммунальные предприятия продолжат работу в штатном режиме. Хотя всех сотрудников, достигших 60-летнего возраста, отправят в оплачиваемые отпуска.
Приветствую, гость! Вход
4 апреля 2020
• Как оформить паспорт в Славянске во время карантина
• В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.
• В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.
• Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»
• В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась
3 апреля 2020
• Пенсии и соцпомощь украинцам на время карантина переназначат автоматически
• Кабмин установил режим самоизоляции для всех пенсионеров
• Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске
• Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942
• В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка
2 апреля 2020
• Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год
• По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса
• Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику
1 апреля 2020
• Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру
• В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы
• Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны
• Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля
• Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки
• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
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Комментарии к статье «В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.»
5 апреля в 4:00 часов утра будут проводиться мероприятия по дезинфекции проезжих частей дорог и тротуаров города.