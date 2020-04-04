Как оформить паспорт в Славянске во время карантина

На время карантина оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляется по предварительной записи по телефонам (06262) 2-34-81 или (099) 435-02-75.

Количество посетителей в день не может превышать 15-20 человек (без учета лиц, которые были записаны на прием для регистрации, снятия с регистрации места проживания в тот же день и которым необходимо оформить справку о составе семьи, по отдельному списку)

Регистрация, снятие с регистрации места проживания осуществляется по предварительной записи по телефону (06262) 2-13-75 или с помощью интернет-ресурса . Количество посетителей в день не может превышать 10 человек. Приоритетной является регистрация места проживания новорожденных детей.

Выдача справки о регистрации лица осуществляется по предварительной записи по телефону (06262) 2-13-75 или с помощью интернет-ресурса . Количество посетителей в день не может превышать 10 человек (без учета лиц, которые были записаны на оформление / выдачу паспорта гражданина Украины в тот же день).