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Бездумная исполнительность

Как оформить паспорт в Славянске во время карантина
4 апреля 2020 Просмотров: 31 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На время карантина оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляется по предварительной записи по телефонам (06262) 2-34-81 или (099) 435-02-75.

Количество посетителей в день не может превышать 15-20 человек (без учета лиц, которые были записаны на прием для регистрации, снятия с регистрации места проживания в тот же день и которым необходимо оформить справку о составе семьи, по отдельному списку) 

Регистрация, снятие с регистрации места проживания осуществляется по предварительной записи по телефону (06262) 2-13-75 или с помощью интернет-ресурса . Количество посетителей в день не может превышать 10 человек. Приоритетной является регистрация места проживания новорожденных детей. 

Выдача справки о регистрации лица осуществляется по предварительной записи по телефону (06262) 2-13-75 или с помощью интернет-ресурса . Количество посетителей в день не может превышать 10 человек (без учета лиц, которые были записаны на оформление / выдачу паспорта гражданина Украины в тот же день).

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Комментарии к статье «Как оформить паспорт в Славянске во время карантина»

На время карантина оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляется по предварительной записи по телефонам (06262) 2-34-81 или (099) 435-02-75.

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