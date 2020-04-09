В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта

С 8 апреля работа городского электротранспорта будет сокращена, так движение троллейбусов будет организовано с 06:00 до 18:00. В выходные и праздничные дни троллейбусные маршруты работать не будут, сообщает сайт Славянского городского совета.

В рамках проведения мероприятий по недопущению распространения случаев заболевания COVID-19 (коронавирус) в соответствии с Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 »(с изменениями) и протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 06.04.2020.

Это вынужденная мера принята в целях оптимизации работы коммунального предприятия «Славянское троллейбусное управление».

Расписание движения троллейбусов по маршруту № 2 в рабочие дни:

Время отправления автобуса от остановки

Железнодорожный вокзал Время отправления автобуса от остановки

Словкурорт 6:53, 7:47, 8:41, 9:35, 10:29, 12:17, 13:11, 14:05, 14:59, 15:53 7:20, 8:14, 9:08, 10:02, 12:44, 13:38, 14:32, 15:26

Расписание движения троллейбусов по маршруту № 7 в рабочие дни будет обнародован дополнительно.