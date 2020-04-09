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Бездумная исполнительность

В Славянске возобновлена работа двух рынков
7 апреля 2020 Просмотров: 341 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 7 апреля возобновлена работа двух рынков в Славянске: "Центрального" и на м-не "Лесной". Об этом рассказал городскй голова Владимир Лях.

Мэр сообщил, что при условии выполнения определенных санитарных условий возможно открытие и других продовольственных рынков города.

Количество предпринимателей, осуществляющих торговлю на рынках, существенно уменьшилась из-за необходимости их регистрации в качестве операторов рынка пищевых продуктов. 

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С 7 апреля возобновлена работа двух рынков в Славянске: "Центрального" и на м-не "Лесной". Об этом рассказал городскй голова Владимир Лях.

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