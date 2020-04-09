В Славянске возобновлена работа двух рынков

|7 апреля 2020
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С 7 апреля возобновлена работа двух рынков в Славянске: "Центрального" и на м-не "Лесной". Об этом рассказал городскй голова Владимир Лях.
Мэр сообщил, что при условии выполнения определенных санитарных условий возможно открытие и других продовольственных рынков города.
Количество предпринимателей, осуществляющих торговлю на рынках, существенно уменьшилась из-за необходимости их регистрации в качестве операторов рынка пищевых продуктов.
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— 7 апреля 2020 —
Исследования анализов на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции начали проводить в лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске. Об этом во время пресс-конференции в Краматорске 7 апреля сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.
— 7 апреля 2020 —
С 8 апреля работа городского электротранспорта будет сокращена, так движение троллейбусов будет организовано с 06:00 до 18:00. В выходные и праздничные дни троллейбусные маршруты работать не будут, сообщает сайт Славянского городского совета.
— 4 апреля 2020 —
На время карантина оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляется по предварительной записи по телефонам (06262) 2-34-81 или (099) 435-02-75.
— 4 апреля 2020 —
5 апреля в 4:00 часов утра будут проводиться мероприятия по дезинфекции проезжих частей дорог и тротуаров города.
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9 апреля 2020
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
• В Славянске возобновлена работа двух рынков
• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
6 апреля 2020
• Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут
• Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы
• Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде
• Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко
5 апреля 2020
• Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин
• Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины
• Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании
4 апреля 2020
• В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса
• Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков
• Кабмин разрешил находиться на улице без маски
• Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин
• Как оформить паспорт в Славянске во время карантина
• В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.
• В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.
• Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»
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Комментарии к статье «В Славянске возобновлена работа двух рынков»
С 7 апреля возобновлена работа двух рынков в Славянске: "Центрального" и на м-не "Лесной". Об этом рассказал городскй голова Владимир Лях.