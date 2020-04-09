В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории

Исследования анализов на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции начали проводить в лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске. Об этом во время пресс-конференции в Краматорске 7 апреля сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Вчера за первый день работы лаборатории было проведено 18 ПЦР-исследований, из которых 17 негативных. Один положительный – это первая попытка после того, как у госпитализированной женщины была диагностирована коронавирусная инфекция, и чтобы ее выписать, нужно два негативных результата. Но пока такого исхода нет, она продолжает лечение», - рассказал Александр Педенко.

Подготовка к запуску лаборатории заняла почти две недели. В ней могут круглосуточно работать две бригады, проводя до 50 анализов в сутки.