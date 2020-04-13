|13 апреля 2020
|Просмотров: 69
|
Новый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Донецкой области — в Славянске. Об этом написал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Фейсбук.
Отмечается, что 56-летний мужчина прибыл из Латвии в начале апреля и с тех пор находился на самоизоляции. Сейчас ситуация с заболеваемостью полностью контролируется.
«Тест на наличие вируса ему сделали как лицу, прибывшему из-за границы и сегодня получили положительный результат. Жалоб на состояние здоровья человек не имеет, температура его тела сейчас держится на отметке 36,6 градусов. Поэтому он оставлен дома на амбулаторном лечении».
Это 12-й лабораторно подтвержденный случай инфицирования СOVID-19, зафиксирован в области с начала введения карантина.
Шесть пациентов выздоровели, пять продолжают лечение один случай — летальный.
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
• В Славянске возобновлена работа двух рынков
• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
6 апреля 2020
• Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут
• Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы
• Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде
• Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко
5 апреля 2020
• Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин
• Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины
— 7 апреля 2020 —
Исследования анализов на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции начали проводить в лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске. Об этом во время пресс-конференции в Краматорске 7 апреля сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.
— 7 апреля 2020 —
С 7 апреля возобновлена работа двух рынков в Славянске: "Центрального" и на м-не "Лесной". Об этом рассказал городскй голова Владимир Лях.
— 7 апреля 2020 —
С 8 апреля работа городского электротранспорта будет сокращена, так движение троллейбусов будет организовано с 06:00 до 18:00. В выходные и праздничные дни троллейбусные маршруты работать не будут, сообщает сайт Славянского городского совета.
— 4 апреля 2020 —
На время карантина оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляется по предварительной записи по телефонам (06262) 2-34-81 или (099) 435-02-75.
Приветствую, гость! Вход
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
• В Славянске возобновлена работа двух рынков
• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
6 апреля 2020
• Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут
• Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы
• Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде
• Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко
5 апреля 2020
• Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин
• Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом»
Новый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Донецкой области — в Славянске. Об этом написал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Фейсбук.