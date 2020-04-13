В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

Новый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Донецкой области — в Славянске. Об этом написал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Фейсбук.

Отмечается, что 56-летний мужчина прибыл из Латвии в начале апреля и с тех пор находился на самоизоляции. Сейчас ситуация с заболеваемостью полностью контролируется.

«Тест на наличие вируса ему сделали как лицу, прибывшему из-за границы и сегодня получили положительный результат. Жалоб на состояние здоровья человек не имеет, температура его тела сейчас держится на отметке 36,6 градусов. Поэтому он оставлен дома на амбулаторном лечении».

Это 12-й лабораторно подтвержденный случай инфицирования СOVID-19, зафиксирован в области с начала введения карантина.

Шесть пациентов выздоровели, пять продолжают лечение один случай — летальный.