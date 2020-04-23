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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
23 апреля 2020 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Количество заболевших COVID-19 в Славянске достигло 2 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

В Славянске  наличие вируса подтвердили у 60-летней женщины, которая вернулась из-за границы и находилась на самоизоляции. У нее была предварительно диагностирована пневмония, а проведенное ПЦР-исследования на COVID-19 дало положительный результат", - написал Павел Кириленко. 

Как сообщалось ранее, первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Славянске был у 56-летнего мужчины, который прибыл из Латвии в начале апреля.

Общее количество заболевших COVID-19 в Донецкой области достигло 21 человека. Из них 1 завершился летальным исходом, 10 пациентов выздоровели, 10 продолжают лечение.

По городам заболеваемость выглядит следующим образом: 13 случаев в Мариуполе, по два - Дружковке и Славянске, по одному - в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде и Константиновке.

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Комментарии к статье «В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19»

Количество заболевших COVID-19 в Славянске достигло 2 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

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