В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19

Количество заболевших COVID-19 в Славянске достигло 2 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

В Славянске наличие вируса подтвердили у 60-летней женщины, которая вернулась из-за границы и находилась на самоизоляции. У нее была предварительно диагностирована пневмония, а проведенное ПЦР-исследования на COVID-19 дало положительный результат", - написал Павел Кириленко.

Как сообщалось ранее, первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Славянске был у 56-летнего мужчины, который прибыл из Латвии в начале апреля.

Общее количество заболевших COVID-19 в Донецкой области достигло 21 человека. Из них 1 завершился летальным исходом, 10 пациентов выздоровели, 10 продолжают лечение.

По городам заболеваемость выглядит следующим образом: 13 случаев в Мариуполе, по два - Дружковке и Славянске, по одному - в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде и Константиновке.