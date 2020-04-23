В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19

|23 апреля 2020
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Количество заболевших COVID-19 в Славянске достигло 2 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.
В Славянске наличие вируса подтвердили у 60-летней женщины, которая вернулась из-за границы и находилась на самоизоляции. У нее была предварительно диагностирована пневмония, а проведенное ПЦР-исследования на COVID-19 дало положительный результат", - написал Павел Кириленко.
Как сообщалось ранее, первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Славянске был у 56-летнего мужчины, который прибыл из Латвии в начале апреля.
Общее количество заболевших COVID-19 в Донецкой области достигло 21 человека. Из них 1 завершился летальным исходом, 10 пациентов выздоровели, 10 продолжают лечение.
По городам заболеваемость выглядит следующим образом: 13 случаев в Мариуполе, по два - Дружковке и Славянске, по одному - в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде и Константиновке.
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• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
• В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
• Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса
• 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина
• Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала
• Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
21 апреля 2020
• В Донецкой области пересчитали переселенцев
• В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом
• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
• Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом
20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
• В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи
• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
• В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода
17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
• Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума
• Какие существуют способы исправления прикуса
• Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
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Комментарии к статье «В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19»
Количество заболевших COVID-19 в Славянске достигло 2 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.