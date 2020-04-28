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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха

28 апреля 2020 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Краматорской лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха по городу Славянске стационарными постами было зафиксировано и проанализировано в марте 2020 года 400 проб, сообщает официальный сайт Славянского городского совета.

Экстремально высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха не наблюдалось. Общий уровень загрязнения атмосферы по г. Славянск по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА) - низкий и составляет 4,45, что на 1,7 меньше, чем в прошлом месяце.

Среднемесячные концентрации вредных веществ в среднем по городу снизились по следующим показателям на: содержание пыли 0,2 ПДК, диоксида азота-0,6 ПДК, фенола 0,7 ПДК.

Содержание фторид водорода и формальдегида на территории города в атмосферном воздухе остается без изменений.

Подводя итог, можно сказать, что экологическое состояние атмосферного воздуха в городе Славянск стабильное.

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Комментарии к статье «В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха »

Краматорской лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха по городу Славянске стационарными постами было зафиксировано и проанализировано в марте 2020 года 400 проб, сообщает официальный сайт Славянского городского совета.

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