В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха

Краматорской лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха по городу Славянске стационарными постами было зафиксировано и проанализировано в марте 2020 года 400 проб, сообщает официальный сайт Славянского городского совета.

Экстремально высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха не наблюдалось. Общий уровень загрязнения атмосферы по г. Славянск по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА) - низкий и составляет 4,45, что на 1,7 меньше, чем в прошлом месяце.

Среднемесячные концентрации вредных веществ в среднем по городу снизились по следующим показателям на: содержание пыли 0,2 ПДК, диоксида азота-0,6 ПДК, фенола 0,7 ПДК.

Содержание фторид водорода и формальдегида на территории города в атмосферном воздухе остается без изменений.

Подводя итог, можно сказать, что экологическое состояние атмосферного воздуха в городе Славянск стабильное.