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Бездумная исполнительность

КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении
8 мая 2020 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В связи с ежегодным плановым промыванием и дезинфекцией резервуара питьевой воды фильтровальной станции 12 и 13 мая 2020 года будет прекращена подача питьевой воды на сел. Мирное, с. Маяки, Маяцкое лесничество, Вокзальный и привокзальный районы, частично на пос. Северный (ул. Калужская, ул. Рыбалко, ул. Тениста (ул. Якира), ул. Янтарная (ул. Блюхера), ул. Светлова, ул. С. Ковалевской, верхняя часть пер. Тургенева).

Так же возможны перебои в водоснабжении мкр. Артема, мкр. Лесной и района «Монголии».

Обращаем внимание на то, что 14.05.2020 г и 15.05.2020 г, в связи с хлорированием разводящих водопроводных сетей от фильтровальной станции, на мкр. Артема, мкр. Лесной, сел. Мирное и район железнодорожного вокзала питьевая вода будет подаваться с повышенным содержанием хлора. КП «Словміськводоканал» рекомендует отстаивать питьевую воду не менее 5 часов, а потом кипятить.

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Комментарии к статье «КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении»

В связи с ежегодным плановым промыванием и дезинфекцией резервуара питьевой воды фильтровальной станции 12 и 13 мая 2020 года будет прекращена подача питьевой воды на сел. Мирное, с. Маяки, Маяцкое лесничество, Вокзальный и привокзальный районы, частично на пос. Северный (ул. Калужская, ул. Рыбалко, ул. Тениста (ул. Якира), ул. Янтарная (ул. Блюхера), ул. Светлова, ул. С. Ковалевской, верхняя часть пер. Тургенева).

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