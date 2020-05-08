КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении

|8 мая 2020
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В связи с ежегодным плановым промыванием и дезинфекцией резервуара питьевой воды фильтровальной станции 12 и 13 мая 2020 года будет прекращена подача питьевой воды на сел. Мирное, с. Маяки, Маяцкое лесничество, Вокзальный и привокзальный районы, частично на пос. Северный (ул. Калужская, ул. Рыбалко, ул. Тениста (ул. Якира), ул. Янтарная (ул. Блюхера), ул. Светлова, ул. С. Ковалевской, верхняя часть пер. Тургенева).
Так же возможны перебои в водоснабжении мкр. Артема, мкр. Лесной и района «Монголии».
Обращаем внимание на то, что 14.05.2020 г и 15.05.2020 г, в связи с хлорированием разводящих водопроводных сетей от фильтровальной станции, на мкр. Артема, мкр. Лесной, сел. Мирное и район железнодорожного вокзала питьевая вода будет подаваться с повышенным содержанием хлора. КП «Словміськводоканал» рекомендует отстаивать питьевую воду не менее 5 часов, а потом кипятить.
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8 мая 2020
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• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
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В связи с ежегодным плановым промыванием и дезинфекцией резервуара питьевой воды фильтровальной станции 12 и 13 мая 2020 года будет прекращена подача питьевой воды на сел. Мирное, с. Маяки, Маяцкое лесничество, Вокзальный и привокзальный районы, частично на пос. Северный (ул. Калужская, ул. Рыбалко, ул. Тениста (ул. Якира), ул. Янтарная (ул. Блюхера), ул. Светлова, ул. С. Ковалевской, верхняя часть пер. Тургенева).