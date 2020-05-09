Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске

|9 мая 2020
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Городской голова Славянска Вадим Лях обратился в полицию в связи с тем, что неизвестные нарисовали черную полосу на флаге памятника воинам-освободителям в парке "Шелковичный". Об этом сообщает "Суспільне. Донбас".
"С Днём Победы! Несмотря на неприятный факт вандализма в парке, настроение остаётся праздничным. Жаль ,что в нашем городе имеются элементы , настроенные на раскол общества!", - написал городской голова Славянска Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.
Он также выложил фото памятника, на котором видно, что нижняя часть красного стяга за спиной бронзовой фигуры воина покрашена в черный цвет. Теперь знамя похоже на красно-черный флаг Украинской повстанческой армии.
Как сообщила старшая инспектор Славянского отдела полиции Мария Тюрина, с заявлением по этому поводу в полицию в 8:00 9 мая обратился сам Вадим Лях.
"Непосредственно заявление сделал сам городской голова. Данное сообщение зарегистрировано, сейчас мы проводим проверку", - отметила Мария Тюрина.
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• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
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• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
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• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
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Комментарии к статье «Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске»
Городской голова Славянска Вадим Лях обратился в полицию в связи с тем, что неизвестные нарисовали черную полосу на флаге памятника воинам-освободителям в парке "Шелковичный". Об этом сообщает "Суспільне. Донбас".