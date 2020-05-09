Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске

Городской голова Славянска Вадим Лях обратился в полицию в связи с тем, что неизвестные нарисовали черную полосу на флаге памятника воинам-освободителям в парке "Шелковичный". Об этом сообщает "Суспільне. Донбас".

"С Днём Победы! Несмотря на неприятный факт вандализма в парке, настроение остаётся праздничным. Жаль ,что в нашем городе имеются элементы , настроенные на раскол общества!", - написал городской голова Славянска Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.

Он также выложил фото памятника, на котором видно, что нижняя часть красного стяга за спиной бронзовой фигуры воина покрашена в черный цвет. Теперь знамя похоже на красно-черный флаг Украинской повстанческой армии.

Как сообщила старшая инспектор Славянского отдела полиции Мария Тюрина, с заявлением по этому поводу в полицию в 8:00 9 мая обратился сам Вадим Лях.

"Непосредственно заявление сделал сам городской голова. Данное сообщение зарегистрировано, сейчас мы проводим проверку", - отметила Мария Тюрина.