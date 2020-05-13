В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Славянске 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

«Сегодня обнаружены еще два больных человека, вернувшихся из-за рубежа. Оба они успели проконтактировать с определенным количеством людей, и эпидемиологи устанавливают круг этих контактов», - говорится в сообщении.

Днем ранее коронавирус выявили у 58-летнего местного жителя. Источник его инфицирования устанавливается.

До этого в городе наличие вируса подтвердили у 60-летней женщины и 50-летнего мужчины, которые вернулись из-за границы и находились на самоизоляции.