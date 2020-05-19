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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
19 мая 2020 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Реконструкция стадиона имени Юрия Скиданова в Славянске началась впервые за 67 лет, - говорится в сюжете «UA: Донбасс».

В настоящее время работники подрядной организации из Краматорска демонтируют места для болельщиков и конструкции стадиона.

«Здесь будет реконструкция трибуны, построим три поля: футбольное, баскетбольное, волейбольное, а также теннисный корт. По территории будут фонтанчики, санузел, построим заборы. Единственное, футбольное поле останется с натуральной травой, - рассказал директор по строительству подрядной организации Владимир Пашко.

Также на стадионе восстановят четыре беговых дорожки, тренажерную и детскую площадки, административное здание. На проект выделили более 30 млн гривен из государственного бюджета. Это один из пяти стадионов Донецкой области, который вошел в национальную программу «Большое строительство».

Завершить реконструкцию стадиона планируют в конце октября. Он рассчитан на 2,5 тысяч болельщиков. Кроме спортивных мероприятий, там смогут проводить концерты и фестивали.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион»

Реконструкция стадиона имени Юрия Скиданова в Славянске началась впервые за 67 лет, - говорится в сюжете «UA: Донбасс».

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