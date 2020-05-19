|19 мая 2020
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Реконструкция стадиона имени Юрия Скиданова в Славянске началась впервые за 67 лет, - говорится в сюжете «UA: Донбасс».
В настоящее время работники подрядной организации из Краматорска демонтируют места для болельщиков и конструкции стадиона.
«Здесь будет реконструкция трибуны, построим три поля: футбольное, баскетбольное, волейбольное, а также теннисный корт. По территории будут фонтанчики, санузел, построим заборы. Единственное, футбольное поле останется с натуральной травой, - рассказал директор по строительству подрядной организации Владимир Пашко.
Также на стадионе восстановят четыре беговых дорожки, тренажерную и детскую площадки, административное здание. На проект выделили более 30 млн гривен из государственного бюджета. Это один из пяти стадионов Донецкой области, который вошел в национальную программу «Большое строительство».
Завершить реконструкцию стадиона планируют в конце октября. Он рассчитан на 2,5 тысяч болельщиков. Кроме спортивных мероприятий, там смогут проводить концерты и фестивали.
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• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
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18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
• Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году
• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
• Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
• Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
• ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
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Комментарии к статье «В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион»
Реконструкция стадиона имени Юрия Скиданова в Славянске началась впервые за 67 лет, - говорится в сюжете «UA: Донбасс».