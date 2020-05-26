Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%

Готовность главного корпуса областной психиатрической больницы города Славянска составляет 90%, административного - 70%. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Ремонт ведется на средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета 70% средств поступает из государственного, 30 - из областного бюджета. Стоимость строительных работ и оборудования главного корпуса составляет 185 млн гривен. Строительство административного обойдется в более 60 млн грн.", - написал глава Донецкой ОГА.

КЛПУ "Областная психиатрическая больница г. Славянска" была основана в 1958 году, имела 6 лечебных и 4 хозяйственные корпуса. Во время активной фазы боевых действий в апреле-июле 2014 года два из них были полностью разрушены, четыре - существенно повреждены.

С помощью международных организаций, в частности немецкой федеральной компании GiZ и Люксембургского Красного Креста в 2016-м году было открыто психотуберкулезное, а в 2017-м - детское отделение.

Сейчас за средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета идет строительство основного и административного корпусов больницы. А с помощью Люксембургского Красного Креста продолжается восстановление пищеблока.

"В будущем планируем восстановления (а на практике - фактически строительство с нуля) корпусов для психологической реабилитации военных и гражданских, пострадавших от войны и катастроф; а также корпус со специальными условиями для принудительного лечения. Но пока это только проекты - ищем источники их финансирования", - сообщил Павел Кириленко.