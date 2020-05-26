Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%

|26 мая 2020
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Готовность главного корпуса областной психиатрической больницы города Славянска составляет 90%, административного - 70%. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.
"Ремонт ведется на средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета 70% средств поступает из государственного, 30 - из областного бюджета. Стоимость строительных работ и оборудования главного корпуса составляет 185 млн гривен. Строительство административного обойдется в более 60 млн грн.", - написал глава Донецкой ОГА.
КЛПУ "Областная психиатрическая больница г. Славянска" была основана в 1958 году, имела 6 лечебных и 4 хозяйственные корпуса. Во время активной фазы боевых действий в апреле-июле 2014 года два из них были полностью разрушены, четыре - существенно повреждены.
С помощью международных организаций, в частности немецкой федеральной компании GiZ и Люксембургского Красного Креста в 2016-м году было открыто психотуберкулезное, а в 2017-м - детское отделение.
Сейчас за средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета идет строительство основного и административного корпусов больницы. А с помощью Люксембургского Красного Креста продолжается восстановление пищеблока.
"В будущем планируем восстановления (а на практике - фактически строительство с нуля) корпусов для психологической реабилитации военных и гражданских, пострадавших от войны и катастроф; а также корпус со специальными условиями для принудительного лечения. Но пока это только проекты - ищем источники их финансирования", - сообщил Павел Кириленко.
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• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
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23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
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• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
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• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
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Готовность главного корпуса областной психиатрической больницы города Славянска составляет 90%, административного - 70%. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.