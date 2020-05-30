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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
30 мая 2020 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Два новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтверждены в Донецкой области 29 мая: в Славянске и Мариуполе. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В Мариуполе положительный результат ПЦР - исследования получила 22-летняя женщина, в Славянске - 66-летний мужчина. Они - из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее.

Таким образом имеем по состоянию на 29 мая 160 случаев COVID-19: 4 из них завершились летально, 90 пациентов выздоровели, 66 продолжают лечение.

Примечание: в инфографике количество больных по Мариуполю (103) указана с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке.

Таким образом, из 103 случаев, подтвержденных в Мариуполе, 101 - собственно мариупольцы, 2 - жители Одесской области.

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Комментарии к статье «В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19»

Два новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтверждены в Донецкой области 29 мая: в Славянске и Мариуполе. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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