На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен

Восстановление сгоревшего Центра культуры и окружающей среды в Славянске обойдется в 80 млн гривен. Об этом говорится в сюжете «Донетчина TV».

Месяц назад в результате пожара сгорела часть здания, оставив коллектив и более 20 клубных кружков в буквальном смысле без крыши над головой.

«Практически не пострадали помещения на первом этаже, некоторые – на втором, удалось спасти библиотеку. Но полностью уничтожена крыша и большой зал, сильно пострадали малый и танцевальный залы», - рассказал директор КУ «Центр культуры и окружающей среды» Александр Кашлаков.

По его словам решать вопрос нужно сейчас, с чем коллектив и обратился к депутатскому корпусу. Среди предложенных вариантов – восстановление сгоревшего здания, покупка ДК «Бетонмаш», строительство нового культурного мультицентра.

«Первый вариант – ремонтировать здание, стоимость составит 80 млн гривен. Строить новый Центр – это будет совсем другая стоимость, цифру нам никто пока не озвучит. Следующее предложение – покупать ДК «Бетонмаш». Его стоимость около 2,5 млн гривен. Есть грантовые программы, благодаря которым можно решить вопрос ремонта, но ГСЧС говорят, что пока такие решения принимать рано, неизвестно выдержит ли конструкция», - прокомментировал депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина.

В настоящее время по факту пожара продолжается следствие. Работа кружков и секций организована в режиме онлайн.