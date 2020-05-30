На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен

|30 мая 2020
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Восстановление сгоревшего Центра культуры и окружающей среды в Славянске обойдется в 80 млн гривен. Об этом говорится в сюжете «Донетчина TV».
Месяц назад в результате пожара сгорела часть здания, оставив коллектив и более 20 клубных кружков в буквальном смысле без крыши над головой.
«Практически не пострадали помещения на первом этаже, некоторые – на втором, удалось спасти библиотеку. Но полностью уничтожена крыша и большой зал, сильно пострадали малый и танцевальный залы», - рассказал директор КУ «Центр культуры и окружающей среды» Александр Кашлаков.
По его словам решать вопрос нужно сейчас, с чем коллектив и обратился к депутатскому корпусу. Среди предложенных вариантов – восстановление сгоревшего здания, покупка ДК «Бетонмаш», строительство нового культурного мультицентра.
«Первый вариант – ремонтировать здание, стоимость составит 80 млн гривен. Строить новый Центр – это будет совсем другая стоимость, цифру нам никто пока не озвучит. Следующее предложение – покупать ДК «Бетонмаш». Его стоимость около 2,5 млн гривен. Есть грантовые программы, благодаря которым можно решить вопрос ремонта, но ГСЧС говорят, что пока такие решения принимать рано, неизвестно выдержит ли конструкция», - прокомментировал депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина.
В настоящее время по факту пожара продолжается следствие. Работа кружков и секций организована в режиме онлайн.
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• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
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• Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев
• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
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• Зарплаты украинцев обвалились за второй месяц карантина
26 мая 2020
• Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина
• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
• Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%
• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
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Восстановление сгоревшего Центра культуры и окружающей среды в Славянске обойдется в 80 млн гривен. Об этом говорится в сюжете «Донетчина TV».