 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
31 мая 2020 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

2 новых случая COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой облсти 30 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Положительные результаты ПЦР-исследований получили двое 60-летних мужчин - из Славянска и Мариуполя.

Больной из Славянска - с контактного круга лиц, у которых коронавирусная болезнь была обнаружена раньше.

У мариупольца предварительно была диагностирована пневмония, и проведен обязательный в таком случае ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным.

Итак, с начала объявления карантина в Донецкой области было зарегистрировано 162 случая коронавірусної болезни. Из них 4 случая завершились летально, 94 пациента выздоровели, 64 продолжают лечение.

Примечание: в инфографике количество больных по Мариуполю (104) указана с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке.

Таким образом, из 104 случаев, подтвержденных в Мариуполе, 102 - собственно мариупольцы, 2 - жители Одесской области. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

31 мая 2020

В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19

Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ

Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина

Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня

"Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам

30 мая 2020

На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен

“Да Хун Пао”: целебный китайский чай

Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе

Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR

В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19

28 мая 2020

Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри

"Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области

Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков

Посуда для заваривания китайского чая – так ли это сложно

Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев

Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт

Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов

Зарплаты украинцев обвалились за второй месяц карантина

26 мая 2020

Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина

Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе

Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить

Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки

Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%

В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива

24 мая 2020

Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц

Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии

Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина

В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города

23 мая 2020

Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков

В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны

22 мая 2020

В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19

Также в разделе

На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен

— 30 мая 2020 —

Восстановление сгоревшего Центра культуры и окружающей среды в Славянске обойдется в 80 млн гривен. Об этом говорится в сюжете «Донетчина TV».

Читать далее ⇒

В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19

— 30 мая 2020 —

Два новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтверждены в Донецкой области 29 мая: в Славянске и Мариуполе. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%

— 26 мая 2020 —

Готовность главного корпуса областной психиатрической больницы города Славянска составляет 90%, административного - 70%. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Читать далее ⇒

В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион

— 19 мая 2020 —

Реконструкция стадиона имени Юрия Скиданова в Славянске началась впервые за 67 лет, - говорится в сюжете «UA: Донбасс».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19»

2 новых случая COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой облсти 30 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина

Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня

"Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков

В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива

Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ

Зарплаты украинцев обвалились за второй месяц карантина

Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

31 мая 2020

В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19

Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ

Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина

Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня

"Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам

30 мая 2020

На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен

“Да Хун Пао”: целебный китайский чай

Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе

Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR

В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19

28 мая 2020

Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри

"Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области

Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков

Посуда для заваривания китайского чая – так ли это сложно

Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев

Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт

Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов

Зарплаты украинцев обвалились за второй месяц карантина

26 мая 2020

Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина

Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе

Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить

Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки

Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%

В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива

24 мая 2020

Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц

Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии

Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина

В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города

23 мая 2020

Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков

В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны

22 мая 2020

В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top