В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19

2 новых случая COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой облсти 30 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Положительные результаты ПЦР-исследований получили двое 60-летних мужчин - из Славянска и Мариуполя.

Больной из Славянска - с контактного круга лиц, у которых коронавирусная болезнь была обнаружена раньше.

У мариупольца предварительно была диагностирована пневмония, и проведен обязательный в таком случае ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным.

Итак, с начала объявления карантина в Донецкой области было зарегистрировано 162 случая коронавірусної болезни. Из них 4 случая завершились летально, 94 пациента выздоровели, 64 продолжают лечение.

Примечание: в инфографике количество больных по Мариуполю (104) указана с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке.

Таким образом, из 104 случаев, подтвержденных в Мариуполе, 102 - собственно мариупольцы, 2 - жители Одесской области.