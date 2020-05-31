|31 мая 2020
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2 новых случая COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой облсти 30 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Положительные результаты ПЦР-исследований получили двое 60-летних мужчин - из Славянска и Мариуполя.
Больной из Славянска - с контактного круга лиц, у которых коронавирусная болезнь была обнаружена раньше.
У мариупольца предварительно была диагностирована пневмония, и проведен обязательный в таком случае ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным.
Итак, с начала объявления карантина в Донецкой области было зарегистрировано 162 случая коронавірусної болезни. Из них 4 случая завершились летально, 94 пациента выздоровели, 64 продолжают лечение.
Примечание: в инфографике количество больных по Мариуполю (104) указана с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке.
Таким образом, из 104 случаев, подтвержденных в Мариуполе, 102 - собственно мариупольцы, 2 - жители Одесской области.
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• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
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• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
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Комментарии к статье «В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19»
2 новых случая COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой облсти 30 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.