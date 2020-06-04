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Фотофакт

Бездумная исполнительность

7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
4 июня 2020 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

8 новых больных и 8 новых выздоровевших - такова статистика по COVID-19 по состоянию на 4 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Один новый случай лабораторно подтвержден в Мариуполе (у 56-летней женщины, у которой предварительно была диагностирована пневмония) и 7 жителей Славянска (мужчин 64, 42, 68 и 66 лет и трех женщин, двум из которых 62 года, третьей - 61). Все больные из Славянска - из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее.

Статистика выздоровевших в разрезе городов:

  • Мариуполь - 79,
  • Бахмут - 8,
  • Константиновка и Мангушский район - по 4,
  • Славянск, Краматорск и Никольский район - по 2;
  • по одному - в городах Белозерское, Мирноград, Дружковка, Николаевка, Покровск, Торецьк, Святогорск, а также в Покровском, Волновахском и Константиновском районах.

Подробную статистику заболеваемости по городам смотрите на инфографике.

Примечание: количество больных в Мариуполе (105) указана с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в командировке в Мариуполе. То есть, из 105 случаев, подтвержденных в Мариуполе, 103 - мариупольцы, двое - жители Одесской области.

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8 новых больных и 8 новых выздоровевших - такова статистика по COVID-19 по состоянию на 4 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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