7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске

8 новых больных и 8 новых выздоровевших - такова статистика по COVID-19 по состоянию на 4 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Один новый случай лабораторно подтвержден в Мариуполе (у 56-летней женщины, у которой предварительно была диагностирована пневмония) и 7 жителей Славянска (мужчин 64, 42, 68 и 66 лет и трех женщин, двум из которых 62 года, третьей - 61). Все больные из Славянска - из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее.

Статистика выздоровевших в разрезе городов:

Мариуполь - 79,

Бахмут - 8,

Константиновка и Мангушский район - по 4,

Славянск, Краматорск и Никольский район - по 2;

по одному - в городах Белозерское, Мирноград, Дружковка, Николаевка, Покровск, Торецьк, Святогорск, а также в Покровском, Волновахском и Константиновском районах.

Подробную статистику заболеваемости по городам смотрите на инфографике.

Примечание: количество больных в Мариуполе (105) указана с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в командировке в Мариуполе. То есть, из 105 случаев, подтвержденных в Мариуполе, 103 - мариупольцы, двое - жители Одесской области.