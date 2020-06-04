|4 июня 2020
|Просмотров: 35
|
В Славянске за сутки лабораторно подтверждено 19 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-слжуба Славянского городского совета.
"Сегодня, 4 июня, мы получили результаты ПЦР-исследований по вчерашним подозрениями на инфицирование. Результат пугающий: 19 новых больных в сутки", - написано в посте пресс-службы.
«Это уже совсем не игрушки. Просим всех максимально воздержаться от контактов с посторонними людьми. По возможности оставайтесь дома и придерживайтесь норм безопасности», - призвали в Славянском городском совете.
Из-за резкого роста числа новых случаев заражения в Славянске усиливают карантин: общественный транспорт будет работать по спецпропускам, а в выходные дни с 6 по 8 июня электротранспорт вообще не будет ходить.
4 июня 2020
• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
• Ставки на киберспорт от БК GGBet
• Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
• Ставки на хоккей: виды и особенности
• В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью
• 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
3 июня 2020
• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
2 июня 2020
• Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили
• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
• На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
• Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков
• Посуда для заваривания китайского чая – так ли это сложно
• Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев
• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
• Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов
— 4 июня 2020 —
8 новых больных и 8 новых выздоровевших - такова статистика по COVID-19 по состоянию на 4 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
— 2 июня 2020 —
За последние трое суток COVID-19 обнаружен у трех жителей Славянска. Об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовета.
— 31 мая 2020 —
2 новых случая COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой облсти 30 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
— 30 мая 2020 —
Восстановление сгоревшего Центра культуры и окружающей среды в Славянске обойдется в 80 млн гривен. Об этом говорится в сюжете «Донетчина TV».
Приветствую, гость! Вход
4 июня 2020
• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
• Ставки на киберспорт от БК GGBet
• Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
• Ставки на хоккей: виды и особенности
• В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью
• 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
3 июня 2020
• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
2 июня 2020
• Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили
• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
• На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
• Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков
• Посуда для заваривания китайского чая – так ли это сложно
• Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев
• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
• Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса»
В Славянске за сутки лабораторно подтверждено 19 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-слжуба Славянского городского совета.