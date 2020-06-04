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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
4 июня 2020 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске за сутки лабораторно подтверждено 19 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-слжуба Славянского городского совета.

"Сегодня, 4 июня, мы получили результаты ПЦР-исследований по вчерашним подозрениями на инфицирование. Результат пугающий: 19 новых больных в сутки", - написано в посте пресс-службы.

«Это уже совсем не игрушки. Просим всех максимально воздержаться от контактов с посторонними людьми. По возможности оставайтесь дома и придерживайтесь норм безопасности», - призвали в Славянском городском совете.

Из-за резкого роста числа новых случаев заражения в Славянске усиливают карантин: общественный транспорт будет работать по спецпропускам, а в выходные дни с 6 по 8 июня электротранспорт вообще не будет ходить.

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В Славянске за сутки лабораторно подтверждено 19 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-слжуба Славянского городского совета.

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