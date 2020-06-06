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Фотофакт

Бездумная исполнительность

За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса
6 июня 2020 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

10 случаев COVID-19 в течение прошедших суток, 5 июня, лабораторно подтверждено в Донецкой области: 6 - в Славянске, по два в Мариуполе и Константиновке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В Мариуполе и Константиновке - женщины: 60 лет (медработником), 84, 69 и 25 лет.

В Славянске - 4 мужчины (53, 67, 39, 48) и 2 женщины (44 и 21 лет). Все - из круга контактных лиц, у которых коронавирус был обнаружен ранее.

Таким образом общее количество заболевших в Славянске достигло 47 человек. Лидером антирейтинга по-прежнему остается Мариуполь - 108 заболевших COVID-19.

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Комментарии к статье «За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса»

10 случаев COVID-19 в течение прошедших суток, 5 июня, лабораторно подтверждено в Донецкой области: 6 - в Славянске, по два в Мариуполе и Константиновке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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