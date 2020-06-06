|6 июня 2020
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10 случаев COVID-19 в течение прошедших суток, 5 июня, лабораторно подтверждено в Донецкой области: 6 - в Славянске, по два в Мариуполе и Константиновке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
В Мариуполе и Константиновке - женщины: 60 лет (медработником), 84, 69 и 25 лет.
В Славянске - 4 мужчины (53, 67, 39, 48) и 2 женщины (44 и 21 лет). Все - из круга контактных лиц, у которых коронавирус был обнаружен ранее.
Таким образом общее количество заболевших в Славянске достигло 47 человек. Лидером антирейтинга по-прежнему остается Мариуполь - 108 заболевших COVID-19.
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— 5 июня 2020 —
Славянск усиливает меры борьбы с коронавирусной инфекцией и полностью прекращает пассажирские перевозки с Краматорском. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко во время пресс-конференции в Краматорске 5 июня.
— 4 июня 2020 —
В Славянске за сутки лабораторно подтверждено 19 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-слжуба Славянского городского совета.
— 4 июня 2020 —
8 новых больных и 8 новых выздоровевших - такова статистика по COVID-19 по состоянию на 4 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
— 2 июня 2020 —
За последние трое суток COVID-19 обнаружен у трех жителей Славянска. Об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовета.
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6 июня 2020
• За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса
5 июня 2020
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• Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса
• Назван самый богатый депутат Рады
• Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут
• Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста
4 июня 2020
• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
• Ставки на киберспорт от БК GGBet
• Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
• Ставки на хоккей: виды и особенности
• В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью
• 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
3 июня 2020
• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
2 июня 2020
• Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили
• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
• На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
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Комментарии к статье «За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса»
10 случаев COVID-19 в течение прошедших суток, 5 июня, лабораторно подтверждено в Донецкой области: 6 - в Славянске, по два в Мариуполе и Константиновке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.