За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса

10 случаев COVID-19 в течение прошедших суток, 5 июня, лабораторно подтверждено в Донецкой области: 6 - в Славянске, по два в Мариуполе и Константиновке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В Мариуполе и Константиновке - женщины: 60 лет (медработником), 84, 69 и 25 лет.

В Славянске - 4 мужчины (53, 67, 39, 48) и 2 женщины (44 и 21 лет). Все - из круга контактных лиц, у которых коронавирус был обнаружен ранее.

Таким образом общее количество заболевших в Славянске достигло 47 человек. Лидером антирейтинга по-прежнему остается Мариуполь - 108 заболевших COVID-19.