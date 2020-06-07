|7 июня 2020
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В Донецкой области за субботу выявил 26 новых случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..
Согласно приведенным им данным, по одному человеку заболели в Мариуполе, Николаевке, Шаховской ОТГ, Дружковке, Покровске, Бахмуте и Покровском, Волновахском и Марьинском районах. Двое заболевших зарегистрировано в Лиманской ОТГ, 5 – в Краматорске, 9 - в Славянске.
В Покровске от коронавирусной инфекции умер 60-летний мужчина.
Как сообщалось ранее, из-за роста числа заболевших на COVID-19 Волынская и Донецкая области отказались от мер по смягчению карантина. "Укрзализниця" отменила остановку поездов по станции Славянск.
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— 6 июня 2020 —
10 случаев COVID-19 в течение прошедших суток, 5 июня, лабораторно подтверждено в Донецкой области: 6 - в Славянске, по два в Мариуполе и Константиновке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
— 5 июня 2020 —
Славянск усиливает меры борьбы с коронавирусной инфекцией и полностью прекращает пассажирские перевозки с Краматорском. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко во время пресс-конференции в Краматорске 5 июня.
— 4 июня 2020 —
В Славянске за сутки лабораторно подтверждено 19 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-слжуба Славянского городского совета.
— 4 июня 2020 —
8 новых больных и 8 новых выздоровевших - такова статистика по COVID-19 по состоянию на 4 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
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7 июня 2020
• Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины
• В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19
• В Донецкой и Волынской области усилили карантин
6 июня 2020
• G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
• В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира
• В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19
• За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса
5 июня 2020
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• Букмекерская контора «Париматч»: обзор сайта
• Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса
• Назван самый богатый депутат Рады
• Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут
• Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста
4 июня 2020
• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
• Ставки на киберспорт от БК GGBet
• Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
• Ставки на хоккей: виды и особенности
• В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью
• 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
3 июня 2020
• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
2 июня 2020
• Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили
• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
• На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
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В Донецкой области за субботу выявил 26 новых случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..