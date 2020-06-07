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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19
7 июня 2020 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Донецкой области за субботу выявил 26 новых случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..

Согласно приведенным им данным, по одному человеку заболели в Мариуполе, Николаевке, Шаховской ОТГ, Дружковке, Покровске, Бахмуте и Покровском, Волновахском и Марьинском районах. Двое заболевших зарегистрировано в Лиманской ОТГ, 5 – в Краматорске, 9 - в Славянске.

В Покровске от коронавирусной инфекции умер 60-летний мужчина.

Как сообщалось ранее, из-за роста числа заболевших на COVID-19 Волынская и Донецкая области отказались от мер по смягчению карантина. "Укрзализниця" отменила остановку поездов по станции Славянск. 

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В Донецкой области за субботу выявил 26 новых случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..

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