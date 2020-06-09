Откуда взялся вирус в Славянске?

Когда стало известно о вспышке, по городу распространялись самые разные слухи. Кто-то утверждал, что очагом заразы стало местное управление соцзащиты. Другие рассказывали о людях, нелегально вернувшихся из-за рубежа и не прошедших самоизоляцию.

Самым близким к реальности оказался третий слух — о том, что вспышка заболевания произошла на одном из городских частных предприятий, сообщает Страна.ua.

Руководство города последнего факта не отрицало, но название учреждения держало в тайне. Параллельно в славянском управлении соцзащиты действительно подтвердились два случая COVID-19.

Эта информация вызвала дополнительный ажиотаж - ведь соцработники могли контактировать со многими людьми, включая пенсионеров. По городу поползли слухи, что власти чего-то не договаривают.

В частности, прошла информация, что эпицентром заразы стал Славянский машиностроительный завод, председателем правления которого является депутат городского совета Павел Придворов. Его и министра здравоохранения Максима Степанова, который тоже из Славянска, связывают давние дружеские отношения.

Чем и объясняли завесу тайны вокруг названия компании.

Однако, как оказалось, "заболело" другое предприятие — "Энерготехсервис". А путаница произошла потому, что обе фирмы находятся на одной и той же улице.

Название стало известным из протокола заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, опубликованного на сайте горсовета. Там указано, что "по предварительным данным эпидемиологического расследования заболели работники ООО ПФК "Энерготехсервис" и контактные лица".

"Сейчас выявлено 314 контактных лиц, которые связаны и общались с больными. На этом предприятии всего работали 59 человек, все обследованы", - заявил на брифинге директор Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Василий Гончаренко.

Как оказалось, именно оттуда коронавирус проник и в управление соцзащиты: там трудится жена одного из сотрудников "Энерготехсервиса". Второй зараженной оказалась ее коллега по кабинету.

Но вернемся к заводу. Предприятие специализируется на изготовлении арматуры к ЛЭП, металлоконструкций и продает товары электротехнического назначения.

При этом оно работает по всей Украине. Из чего родилась версия - "корону" завезли в город контрагенты из других регионов страны. В частности, с западной Украины.

Однако на самом предприятии такую возможность в разговоре со "Страной" отрицают — говорят, что обходились без личных контактов, и последний, кто приезжал, был водитель с товаром из Молдовы.

"Мы действительно работаем практически со всей Украиной и странами зарубежья. Но во время карантина отгружали продукцию посредством "Новой почты" и других рассылок. Последний автомобиль с грузом у нас был еще в начале мая, он прибыл из Молдовы. Эту информацию мы неоднократно предоставляли всем службам. Кроме того, мы провели опрос среди сотрудников – ни к кому из них не приезжали гости из других регионов, и сами они за пределы области не ездили", - рассказала "Стране" замдиректора "Энерготехсервиса" Яна Петренко.

Руководство завода считает, что не их работники занесли инфекцию — зараза пришла на фирму из города. Пациент, скончавшийся в местной инфекционной больнице, по словам директора, к их предприятию отношения не имеет.

"Сейчас в Константиновской больнице находятся 6 наших человек. Все они имеют сопутствующие заболевания и, кроме одного, старше 60 лет", - рассказал "Стране" директор завода Игорь Петренко.

Среди остальных работников предприятия точно назвать число заболевших руководители не могут - тестирование показало неоднозначные результаты. К нему вообще много вопросов.

"Есть, например, такой случай. Муж и жена живут вместе, но у них разные фамилии. У нее – все симптомы заболевания: температура, голос сел, кашель, отсутствие обоняния. У него симптомов нет. Приходят тесты: у нее отрицательный, у него – положительный. Как такое может быть?" - удивляется Яна Петренко.

По ее словам, большая часть сотрудников переносит вирус бессимптомно. Но не у всех изоляция протекает благополучно.

Так, один из сотрудников с положительным тестом симптомов коронавируса не имеет. При этом у мужчины сильно болит зуб - опухла щека, воспалились лимфоузлы. Консультация по телефону с хирургом-стоматологом дала однозначный результат – немедленное удаление. Но семейный врач санкции на поход в стоматологию не дает, пока не придут два отрицательных результата тестов ПЦР.

При этом делать столько тестов, сколько нужно, город не имеет никакой возможности.

Вместо тестов — отправляют на самоизоляцию

Когда людям проведут повторные тесты, Игорь Петренко не знает. Пока их не проводят, и предприятие простаивает.

"Мы готовы уже делать их за свой счет в частных лабораториях. Но там не делают ПЦР. Есть только тест на наличие антител. Он стоит порядка 600 грн. Если бы власти сказали – у нас, мол, не хватает мощностей лаборатории, делайте сами, давно бы уже сделали. А так ждем неизвестно чего. Здоровые люди сидят дома, нервничают. Предприятие простаивает, контракты срываются", - объясняет директор.

То есть главная проблема Славянска сейчас — это тестирование.

В Славянске находится лаборатория, где делают тесты ПЦР. Но здесь обслуживают биоматериалы со всего севера Донецкой области. Приоритета для Славянска нет. В день лаборатория выдает 80-100 результатов. При том, что лишь на славянском заводе более 50 работников и более 300 контактных лиц.

Поэтому вопрос решают, где могут, самоизоляцией. Такая участь, например, постигла сотрудников не только предприятия, которое не работает, но и управления соцзащиты, где были выявлены два случая заболевания. При этом тесты делают среди изолированных сотрудников в очень малом количестве.

"Люди сидят по домам, ежедневно докладывая семейным врачам о своем самочувствии. Учреждение не работает, на удаленке производят лишь начисления на соцвыплаты", - рассказали "Стране" соцработники.

Но даже те, кому делают тесты, очень долго ждут результата. Иногда это приводит к анекдотическим последствиям.

Так, жительница Славянска из числа контактных лиц с работниками завода "Энерготехсервис" уже после отбора у нее биологических образцов успела побывать на приеме в самых разных учреждениях.

Когда это узнали, то закрыли все присутственные места, включая исполком, а на женщину написали заявление в полицию и открыли производство. Самое забавное, что в итоге результаты тестирования у нее оказались отрицательными. Так что уголовное дело ей скорее всего уже не грозит.

Разнобой в цифрах

Пока что наиболее темный момент в этой истории - сколько человек заражено коронавирусом именно на предприятии, где произошла вспышка.

Как уже говорилось, руководство завода этой информации не разглашает. Разные цифры звучат и из официальных источников.

Сначала городские власти озвучили, что на предприятии инфицированы 6 человек. Через день на брифинге председатель ДонОВГА Павел Кириленко рассказал, что из 19 новых случаев COVID в Славянске, подтвержденных 4 июня, 18 приходятся на работников предприятия. Еще один - у члена семьи сотрудника фирмы.

При этом в протоколе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 5 июня речь идет всего о трех сотрудниках. В тот же день мэр города на брифинге назвал цифру 19.

Правда, если ситуация с тестированием и правда столь тяжелая, то неудивительно, что точной статистики дать никто пока не может.