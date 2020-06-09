Откуда взялся вирус в Славянске?

|9 июня 2020
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Когда стало известно о вспышке, по городу распространялись самые разные слухи. Кто-то утверждал, что очагом заразы стало местное управление соцзащиты. Другие рассказывали о людях, нелегально вернувшихся из-за рубежа и не прошедших самоизоляцию.
Самым близким к реальности оказался третий слух — о том, что вспышка заболевания произошла на одном из городских частных предприятий, сообщает Страна.ua.
Руководство города последнего факта не отрицало, но название учреждения держало в тайне. Параллельно в славянском управлении соцзащиты действительно подтвердились два случая COVID-19.
Эта информация вызвала дополнительный ажиотаж - ведь соцработники могли контактировать со многими людьми, включая пенсионеров. По городу поползли слухи, что власти чего-то не договаривают.
В частности, прошла информация, что эпицентром заразы стал Славянский машиностроительный завод, председателем правления которого является депутат городского совета Павел Придворов. Его и министра здравоохранения Максима Степанова, который тоже из Славянска, связывают давние дружеские отношения.
Чем и объясняли завесу тайны вокруг названия компании.
Однако, как оказалось, "заболело" другое предприятие — "Энерготехсервис". А путаница произошла потому, что обе фирмы находятся на одной и той же улице.
Название стало известным из протокола заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, опубликованного на сайте горсовета. Там указано, что "по предварительным данным эпидемиологического расследования заболели работники ООО ПФК "Энерготехсервис" и контактные лица".
"Сейчас выявлено 314 контактных лиц, которые связаны и общались с больными. На этом предприятии всего работали 59 человек, все обследованы", - заявил на брифинге директор Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Василий Гончаренко.
Как оказалось, именно оттуда коронавирус проник и в управление соцзащиты: там трудится жена одного из сотрудников "Энерготехсервиса". Второй зараженной оказалась ее коллега по кабинету.
Но вернемся к заводу. Предприятие специализируется на изготовлении арматуры к ЛЭП, металлоконструкций и продает товары электротехнического назначения.
При этом оно работает по всей Украине. Из чего родилась версия - "корону" завезли в город контрагенты из других регионов страны. В частности, с западной Украины.
Однако на самом предприятии такую возможность в разговоре со "Страной" отрицают — говорят, что обходились без личных контактов, и последний, кто приезжал, был водитель с товаром из Молдовы.
"Мы действительно работаем практически со всей Украиной и странами зарубежья. Но во время карантина отгружали продукцию посредством "Новой почты" и других рассылок. Последний автомобиль с грузом у нас был еще в начале мая, он прибыл из Молдовы. Эту информацию мы неоднократно предоставляли всем службам. Кроме того, мы провели опрос среди сотрудников – ни к кому из них не приезжали гости из других регионов, и сами они за пределы области не ездили", - рассказала "Стране" замдиректора "Энерготехсервиса" Яна Петренко.
Руководство завода считает, что не их работники занесли инфекцию — зараза пришла на фирму из города. Пациент, скончавшийся в местной инфекционной больнице, по словам директора, к их предприятию отношения не имеет.
"Сейчас в Константиновской больнице находятся 6 наших человек. Все они имеют сопутствующие заболевания и, кроме одного, старше 60 лет", - рассказал "Стране" директор завода Игорь Петренко.
Среди остальных работников предприятия точно назвать число заболевших руководители не могут - тестирование показало неоднозначные результаты. К нему вообще много вопросов.
"Есть, например, такой случай. Муж и жена живут вместе, но у них разные фамилии. У нее – все симптомы заболевания: температура, голос сел, кашель, отсутствие обоняния. У него симптомов нет. Приходят тесты: у нее отрицательный, у него – положительный. Как такое может быть?" - удивляется Яна Петренко.
По ее словам, большая часть сотрудников переносит вирус бессимптомно. Но не у всех изоляция протекает благополучно.
Так, один из сотрудников с положительным тестом симптомов коронавируса не имеет. При этом у мужчины сильно болит зуб - опухла щека, воспалились лимфоузлы. Консультация по телефону с хирургом-стоматологом дала однозначный результат – немедленное удаление. Но семейный врач санкции на поход в стоматологию не дает, пока не придут два отрицательных результата тестов ПЦР.
При этом делать столько тестов, сколько нужно, город не имеет никакой возможности.
Когда людям проведут повторные тесты, Игорь Петренко не знает. Пока их не проводят, и предприятие простаивает.
"Мы готовы уже делать их за свой счет в частных лабораториях. Но там не делают ПЦР. Есть только тест на наличие антител. Он стоит порядка 600 грн. Если бы власти сказали – у нас, мол, не хватает мощностей лаборатории, делайте сами, давно бы уже сделали. А так ждем неизвестно чего. Здоровые люди сидят дома, нервничают. Предприятие простаивает, контракты срываются", - объясняет директор.
То есть главная проблема Славянска сейчас — это тестирование.
В Славянске находится лаборатория, где делают тесты ПЦР. Но здесь обслуживают биоматериалы со всего севера Донецкой области. Приоритета для Славянска нет. В день лаборатория выдает 80-100 результатов. При том, что лишь на славянском заводе более 50 работников и более 300 контактных лиц.
Поэтому вопрос решают, где могут, самоизоляцией. Такая участь, например, постигла сотрудников не только предприятия, которое не работает, но и управления соцзащиты, где были выявлены два случая заболевания. При этом тесты делают среди изолированных сотрудников в очень малом количестве.
"Люди сидят по домам, ежедневно докладывая семейным врачам о своем самочувствии. Учреждение не работает, на удаленке производят лишь начисления на соцвыплаты", - рассказали "Стране" соцработники.
Но даже те, кому делают тесты, очень долго ждут результата. Иногда это приводит к анекдотическим последствиям.
Так, жительница Славянска из числа контактных лиц с работниками завода "Энерготехсервис" уже после отбора у нее биологических образцов успела побывать на приеме в самых разных учреждениях.
Когда это узнали, то закрыли все присутственные места, включая исполком, а на женщину написали заявление в полицию и открыли производство. Самое забавное, что в итоге результаты тестирования у нее оказались отрицательными. Так что уголовное дело ей скорее всего уже не грозит.
Пока что наиболее темный момент в этой истории - сколько человек заражено коронавирусом именно на предприятии, где произошла вспышка.
Как уже говорилось, руководство завода этой информации не разглашает. Разные цифры звучат и из официальных источников.
Сначала городские власти озвучили, что на предприятии инфицированы 6 человек. Через день на брифинге председатель ДонОВГА Павел Кириленко рассказал, что из 19 новых случаев COVID в Славянске, подтвержденных 4 июня, 18 приходятся на работников предприятия. Еще один - у члена семьи сотрудника фирмы.
При этом в протоколе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 5 июня речь идет всего о трех сотрудниках. В тот же день мэр города на брифинге назвал цифру 19.
Правда, если ситуация с тестированием и правда столь тяжелая, то неудивительно, что точной статистики дать никто пока не может.
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Комментарии к статье «Откуда взялся вирус в Славянске?»
Когда стало известно о вспышке, по городу распространялись самые разные слухи. Кто-то утверждал, что очагом заразы стало местное управление соцзащиты. Другие рассказывали о людях, нелегально вернувшихся из-за рубежа и не прошедших самоизоляцию.