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Бездумная исполнительность

За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
10 июня 2020 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

11 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в течение этих суток, 9 июня, в Донецкой области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..

По одному - в Славянском районе и Лиманской ОТГ. Два - в Волновахском районе, три - в Мирнограде, четыре - в Бахмуте.

  • Славянск. Наличие вируса выявлено у 39-летнего мужчины.
  • В Лиманской ОТГ-у 51-летнего мужчины.
  • В Волновахском районе - две женщины 42 и 59 лет.
  • В Мирнограде - три женщины 35, 62 и 63 лет.
  • Лиманская ОТГ - 51-летний мужчина.
  • В Бахмуте - два мужчины (7 летний парень и 56-летний мужчина) и две женщины (22 и 62 лет).

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Комментарии к статье «За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1»

11 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в течение этих суток, 9 июня, в Донецкой области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..

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