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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19

11 июня 2020 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

23 новых случая COVID-19 на Донетчине зарегистрировано 10 июня: по одному - в Торецьку и Мариуполе, 21 - в Славянске. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..

  • В Мариуполе коронавирус обнаружили у 60-летнего мужчины,
  • в Торецьку - у 57-летней женщины.
  • В Славянске - у 14 женщин и 7 мужчин. Среди инфицированных - 4 детей и 2 медработника.

Лишь один новый случай в Славянске связан с предварительно диагностированной пневмонией, остальные - круг контактных лиц, у которых наличие COVID-19 обнаружили ранее.

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Комментарии к статье «В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19 »

23 новых случая COVID-19 на Донетчине зарегистрировано 10 июня: по одному - в Торецьку и Мариуполе, 21 - в Славянске. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..

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