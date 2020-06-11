В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19

— 6 июня 2020 —

10 случаев COVID-19 в течение прошедших суток, 5 июня, лабораторно подтверждено в Донецкой области: 6 - в Славянске, по два в Мариуполе и Константиновке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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