|11 июня 2020
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23 новых случая COVID-19 на Донетчине зарегистрировано 10 июня: по одному - в Торецьку и Мариуполе, 21 - в Славянске. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..
Лишь один новый случай в Славянске связан с предварительно диагностированной пневмонией, остальные - круг контактных лиц, у которых наличие COVID-19 обнаружили ранее.
11 июня 2020
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
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— 10 июня 2020 —
11 новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в течение этих суток, 9 июня, в Донецкой области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..
— 9 июня 2020 —
Когда стало известно о вспышке, по городу распространялись самые разные слухи. Кто-то утверждал, что очагом заразы стало местное управление соцзащиты. Другие рассказывали о людях, нелегально вернувшихся из-за рубежа и не прошедших самоизоляцию.
— 7 июня 2020 —
В Донецкой области за субботу выявил 26 новых случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..
— 6 июня 2020 —
10 случаев COVID-19 в течение прошедших суток, 5 июня, лабораторно подтверждено в Донецкой области: 6 - в Славянске, по два в Мариуполе и Константиновке. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
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11 июня 2020
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
• Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен
• Откуда взялся вирус в Славянске?
• У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества
• На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать
• Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
7 июня 2020
• Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины
• В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19
• В Донецкой и Волынской области усилили карантин
6 июня 2020
• G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
• В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира
• В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19
• За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса
5 июня 2020
• Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю
• Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
• Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"
• Букмекерская контора «Париматч»: обзор сайта
• Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса
• Назван самый богатый депутат Рады
• Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут
• Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста
4 июня 2020
• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
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Комментарии к статье «В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19 »
23 новых случая COVID-19 на Донетчине зарегистрировано 10 июня: по одному - в Торецьку и Мариуполе, 21 - в Славянске. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко..