В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19

— 11 июня 2020 —

Лаборатория областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Славянске теперь может делать вдвое больше ПЦР-исследований на COVID-19 в сутки. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

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