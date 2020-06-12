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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
12 июня 2020 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

12 инфицированных, 8 выздоровевших. Такая статистика СOVID-19 на Донетчине по состоянию на 11 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Новые случаи коронавирус зарегистрированы:

  • в Славянске (47 летняя женщина)
  • в Мариуполе (35-летний житель Одесской области, который находится в командировке в Мариуполе)
  • в Лиманской ОТГ (56-летняя женщина)
  • в Славянском районе (мужчина и женщина в возрасте по 49 лет и 19-летний юноша)
  • в Краматорске (две женщины - 29 и 55 лет)
  • в Селидово (50-летний мужчина)
  • в Украинске (40-летний мужчина)
  • в Константиновке (8-летний мальчик)
  • в Покровском районе (69-летняя женщина).

Подробнее - в инфографике. Количество инфицированных в Мариуполе указана с учетом 3 жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке.

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Комментарии к статье «В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19»

12 инфицированных, 8 выздоровевших. Такая статистика СOVID-19 на Донетчине по состоянию на 11 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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