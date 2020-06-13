Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти

9 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение 12 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Краматорск: наличие вируса подтверждено у трех женщин (23, 29 и 42 лет) и 25-летнего мужчину.

В Славянске заболели 2 человека (37 и 70 лет) и 58-летняя женщина.

В Шаховской ОТГ - женщина 29-ти лет и 40-летний мужчина.

Среди инфицированных - 3 медработника (по одному в каждом из этих городов и в ОТГ).

Один из случаев выявлен в результате обследования перед плановой госпитализацией пациента. Два связаны с пребыванием за рубежом (в России и Беларуси).

Одному из пациентов была предварительно диагностирована пневмония.

Остальные - это круг лиц, у которых наличие вируса подтвердили ранее.

Таким образом, со дня объявления карантина в Донецкой области подтверждено 290 случаев коронавирусной болезни, из них 6 летальных, 142 человека выздоровели и столько же продолжают лечение.