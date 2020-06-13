Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти

|13 июня 2020
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9 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение 12 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Среди инфицированных - 3 медработника (по одному в каждом из этих городов и в ОТГ).
Один из случаев выявлен в результате обследования перед плановой госпитализацией пациента. Два связаны с пребыванием за рубежом (в России и Беларуси).
Одному из пациентов была предварительно диагностирована пневмония.
Остальные - это круг лиц, у которых наличие вируса подтвердили ранее.
Таким образом, со дня объявления карантина в Донецкой области подтверждено 290 случаев коронавирусной болезни, из них 6 летальных, 142 человека выздоровели и столько же продолжают лечение.
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• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
• НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
• 100 самых безопасных стран в мире по Covid-19 по версии Forbes
• В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания
• ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс
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• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
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• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
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9 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение 12 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.