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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти
13 июня 2020 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

9 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение 12 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

  • Краматорск: наличие вируса подтверждено у трех женщин (23, 29 и 42 лет) и 25-летнего мужчину.
  • В Славянске заболели 2 человека (37 и 70 лет) и 58-летняя женщина.
  • В Шаховской ОТГ - женщина 29-ти лет и 40-летний мужчина.

Среди инфицированных - 3 медработника (по одному в каждом из этих городов и в ОТГ).

Один из случаев выявлен в результате обследования перед плановой госпитализацией пациента. Два связаны с пребыванием за рубежом (в России и Беларуси).

Одному из пациентов была предварительно диагностирована пневмония.

Остальные - это круг лиц, у которых наличие вируса подтвердили ранее.

Таким образом, со дня объявления карантина в Донецкой области подтверждено 290 случаев коронавирусной болезни, из них 6 летальных, 142 человека выздоровели и столько же продолжают лечение.

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9 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение 12 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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